Глава Brickworks Games Георгий Белоглазов раскрыл подробности ремейка Sublustrum

В конце ноября состоялся анонс обновленной версии культового российского квеста Sublustrum, разработкой которого занимается команда под руководством Георгия Белоглазова. В интервью порталу App2Top создатель оригинальной игры рассказал, что проект, релиз которого запланирован на осень 2026 года, станет не просто техническим переносом старых наработок, а полноценным переосмыслением и второй жизнью произведения. По словам Белоглазова, современные технологии позволили воссоздать ту атмосферу и степень детализации, которые были задуманы еще в 2008 году, но оставались недостижимыми для небольшой команды того времени.

Над созданием ремейка трудится коллектив из примерно двадцати человек, включая трех ключевых сотрудников из оригинального состава Phantomery Interactive. Разработка ведется на собственные средства студии Brickworks Games, полученные от успешных мобильных проектов. Белоглазов отметил, что, несмотря на доступность нейросетей, команда принципиально почти не использует искусственный интеллект, создавая весь арт вручную для сохранения уникального авторского стиля.

Грядущая версия претерпит кардинальные изменения по сравнению с оригиналом. Игра перейдет в полноценное трехмерное пространство с возможностью свободного перемещения, что потребовало полной переработки всей графики и создания ассетов с нуля. Головоломки также были изменены и адаптированы под новую логику 3D-окружения, чтобы стать более интуитивными. Разработчики обещают расширить нарратив, добавить новые локации, тексты, катсцены и сюжетные повороты, что увеличит продолжительность прохождения на несколько часов. Кроме того, в игре появится как минимум одна новая альтернативная концовка, хотя общая открытость финала сохранится.

Особое внимание уделяется звуковому оформлению, которое всегда было визитной карточкой Sublustrum. Музыкальное сопровождение будет либо аккуратно ремастировано, либо перезаписано в новом качестве. Что касается озвучки, то авторы решили сохранить оригинальные записи голоса профессора, сделанные восемнадцать лет назад в полуподвальном помещении на старинный микрофон. Георгий Белоглазов подчеркнул, что не хочет глянца и стерильности идеальных актерских голосов, предпочитая живую и атмосферную подачу. Для английской локализации был проведен тщательный кастинг, чтобы найти актера с интеллигентным произношением начала XX века.

Георгий Белоглазов рассматривает этот проект как начало возвращения к разработке премиальных сюжетных игр для ПК и консолей. Успех ремейка будет зависеть от реакции аудитории и интереса игроков, готовых погружаться в сложные художественные произведения. Авторы надеются сохранить дух оригинала, избавившись от квартирного формата разработки и технического несовершенства первой части.