ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Subnautica 14.12.2014
Адвенчура, Ролевая, Выживание, Инди, От первого лица, Открытый мир
9.1 2 692 оценки

Subnautica доберётся до мобильных устройств 8 июля 2025 года

butcher69 butcher69

Популярная Subnautica доберётся до мобильных устройств 8 июля 2025 года. Портированием проекта занимается студия Playdigious, известная по качественным мобильным версиям Dead Cells и Northgard. Переиздание для iOS и Android будет содержать весь оригинальный контент, переработанный интерфейс под сенсорное управление и дополнительную оптимизацию производительности.

Subnautica впервые появилась в 2014 году и быстро завоевала признание игроков благодаря уникальному сеттингу — выживание на дне инопланетного океана. Игрокам предстоит исследовать глубины загадочной планеты 4546B, собирать ресурсы, строить подводные базы и раскрывать тайну гибели космического экипажа. При этом важно следить за уровнем кислорода, голодом и опасным давлением глубин.

Мобильная версия поддерживает все основные режимы игры: «Выживание», «Свобода» и «Творчество». Playdigious заявляет, что интерфейс был адаптирован под мобильные экраны — с гибкой настройкой HUD и оптимизированным управлением для смартфонов и планшетов.

Игра поступит в продажу по цене $9,99, но до выхода действует 10% скидка при предварительной регистрации в Google Play и предзаказе в App Store — всего $8,99.

4
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
SoRaS3

Это замечательно. Ждём.

Kenn1y

Что в ней такого, аналог космосима с элементами исследования под водой? Вроде даже несколько частей уже есть.

SoRaS3 Kenn1y

Исследование подводного мира, улучшение "персонажа", верного коня, оборудования, строительство наконец.

В общем, играй - релаксируй наблюдая подводный мир чужой планеты.

Pаshtinio Kenn1y

Вяко лучше донатных помоек всяких..)

LunarEquestrianOriginal64

Вряд ли моды можно будет загрузить, а без них играть неудобно.