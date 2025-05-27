Популярная Subnautica доберётся до мобильных устройств 8 июля 2025 года. Портированием проекта занимается студия Playdigious, известная по качественным мобильным версиям Dead Cells и Northgard. Переиздание для iOS и Android будет содержать весь оригинальный контент, переработанный интерфейс под сенсорное управление и дополнительную оптимизацию производительности.

Subnautica впервые появилась в 2014 году и быстро завоевала признание игроков благодаря уникальному сеттингу — выживание на дне инопланетного океана. Игрокам предстоит исследовать глубины загадочной планеты 4546B, собирать ресурсы, строить подводные базы и раскрывать тайну гибели космического экипажа. При этом важно следить за уровнем кислорода, голодом и опасным давлением глубин.

Мобильная версия поддерживает все основные режимы игры: «Выживание», «Свобода» и «Творчество». Playdigious заявляет, что интерфейс был адаптирован под мобильные экраны — с гибкой настройкой HUD и оптимизированным управлением для смартфонов и планшетов.

Игра поступит в продажу по цене $9,99, но до выхода действует 10% скидка при предварительной регистрации в Google Play и предзаказе в App Store — всего $8,99.