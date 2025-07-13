Krafton подтвердила подлинность утечки внутреннего документа Subnautica 2

История вокруг разработки Subnautica 2 продолжает набирать обороты: на фоне увольнений ключевых сотрудников, отсрочки выхода игры и призывов к бойкоту, в сеть утек внутренний документ, связанный с производственным процессом проекта. После того как документ стал активно распространяться в сообществе, Krafton официально подтвердила его подлинность.

Документ, изначально опубликованный на неофициальном сабреддите Subnautica 2, содержит подробности о внутреннем состоянии разработки на май 2025 года. В ответ на рост общественного интереса и недоумение фанатов, Krafton выпустила заявление, в котором признала, что «части документа действительно являются частью внутренней оценки проекта Subnautica 2».

В пресс-релизе компания пояснила, что подобные веховые ревизии проводятся регулярно для всех игр, находящихся в разработке под контролем Krafton. Они используются для анализа прогресса, постановки целей и проверки соответствия проектов креативным и качественным стандартам компании.

«Мы осознаём путаницу, вызванную появлением этих материалов, и считаем, что прозрачность — это необходимая мера в данной ситуации», — заявила команда PR Krafton. — «Открытое общение поможет снизить уровень спекуляций и донести точную информацию до игроков».

Тем временем фанатское сообщество продолжает внимательно следить за развитием событий. Слухи, обвинения в «неэтичном менеджменте» и последствия увольнений разработчиков породили волну критики в адрес Krafton. Пока неизвестно, как эта ситуация повлияет на сроки и качество релиза Subnautica 2, но ясно одно — интерес к проекту не утихает.