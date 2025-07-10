Игроки призывают бойкотировать Subnautica 2 после увольнений в Unknown Worlds

Поклонники Subnautica 2 массово призывают к бойкоту игры после увольнения ключевых разработчиков из Unknown Worlds Entertainment. Причиной стала политика издателя Krafton, который, по словам сообщества, уволил трех основателей студии — Теда Гилла, Чарли Кливленда и Макса Макгуайра — с целью избежать выплат многомиллионных бонусов.
На Reddit-странице, посвященной Subnautica, появилось популярное обсуждение с заголовком «НЕ ПОКУПАЙТЕ SUBNAUTICA 2», где игроки открыто критикуют действия Krafton:
«Издатель уволил всех трех основателей Unknown Worlds и отложил релиз на 2026 год, чтобы не платить $250 миллионов в бонусах. Не поддерживайте эти сомнительные деловые практики.»
Пользователи отмечают, что задержка выхода игры напрямую влияет на возможность достижения студией установленной финансовой цели, после которой и должны были быть выплачены крупные премии.
Сообщества возмутило и то, что одновременно с увольнениями появилась информация о потенциальной выплате в размере $250 миллионов, которую Krafton якобы намерено избежать. Это стало переломным моментом для многих поклонников.
«Я обычно не участвую в бойкотах, но теперь точно не куплю», — пишет один из пользователей.
Другой предлагает радикальное решение: «Ревью-бомбинг после релиза может оказать еще большее влияние — оценки Steam играют огромную роль в решении о покупке.»
Изначально Subnautica 2 планировалась как развитие оригинальной игры — с ранним доступом, как и в первом проекте. Анонс вызвал восторг среди поклонников, но теперь часть сообщества отказывается поддерживать игру из-за «теневых практик» издателя.
Будет ли бойкот иметь реальное влияние на продажи и репутацию проекта — покажет время. Пока же сообщество активно выражает свою позицию, и интерес к продолжению культовой подводной выживалки сменяется разочарованием.
А кто из этих напихал в зеро кучу повестки? По делом козлу поганому, пусть теперь побирается на РесетЭре, у своих собратьев по разуму.
А сомнительные практики по внедрению тупой повесточки?
Ладно, хоть сейчас, блин, проснулись.
Ага, бойкотировать. Может без Кливленда игра будет без повестки
Всем должно быть плевать на проблемы Теда,Чарли и Макса,которые изначально продались,а теперь скулят о недополученных миллионах. Или они хотели поделиться с "сообществом" этой премией?)
а ты кому продался?вот из за таких как ты мир и погибает .-мая хата з краю-так обычно у нас говорят,либо ты обычный завистливый мудень ,который считает чужие деньги.
Где у вас,лицемер поганый? Мне их жалко,что ли должно было стать?) Интернет взрастил спасителей мира,сострадающих на форумах,которым нужно только пальцем ткнуть в того ,кто прав и кого должно быть жаль.)
Присоединяюсь к бойкоту, удалил из списка желаемого
Я конечно люблю Subnautica, но эта часть явно начинает идти ко дну, буквально!
Вторую часть Субнаутики превратили в дерьмо.
Теперь, видимо, будет ещё хуже.
Чего то мутят