Игроки призывают бойкотировать Subnautica 2 после увольнений в Unknown Worlds

Поклонники Subnautica 2 массово призывают к бойкоту игры после увольнения ключевых разработчиков из Unknown Worlds Entertainment. Причиной стала политика издателя Krafton, который, по словам сообщества, уволил трех основателей студии — Теда Гилла, Чарли Кливленда и Макса Макгуайра — с целью избежать выплат многомиллионных бонусов.

На Reddit-странице, посвященной Subnautica, появилось популярное обсуждение с заголовком «НЕ ПОКУПАЙТЕ SUBNAUTICA 2», где игроки открыто критикуют действия Krafton:

«Издатель уволил всех трех основателей Unknown Worlds и отложил релиз на 2026 год, чтобы не платить $250 миллионов в бонусах. Не поддерживайте эти сомнительные деловые практики.»

Пользователи отмечают, что задержка выхода игры напрямую влияет на возможность достижения студией установленной финансовой цели, после которой и должны были быть выплачены крупные премии.

Сообщества возмутило и то, что одновременно с увольнениями появилась информация о потенциальной выплате в размере $250 миллионов, которую Krafton якобы намерено избежать. Это стало переломным моментом для многих поклонников.

«Я обычно не участвую в бойкотах, но теперь точно не куплю», — пишет один из пользователей.



Другой предлагает радикальное решение: «Ревью-бомбинг после релиза может оказать еще большее влияние — оценки Steam играют огромную роль в решении о покупке.»

Изначально Subnautica 2 планировалась как развитие оригинальной игры — с ранним доступом, как и в первом проекте. Анонс вызвал восторг среди поклонников, но теперь часть сообщества отказывается поддерживать игру из-за «теневых практик» издателя.

Будет ли бойкот иметь реальное влияние на продажи и репутацию проекта — покажет время. Пока же сообщество активно выражает свою позицию, и интерес к продолжению культовой подводной выживалки сменяется разочарованием.