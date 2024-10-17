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Subnautica 2 2025 г.
Адвенчура, Выживание
7.2 37 оценок

Первый тизер-трейлер Subnautica 2 раскрыл окно релиза в раннем доступе

butcher69
Новости

Subnautica 2 была официально представлена в четверг на игровой презентации Xbox Partner Preview, и продолжение Subnautica будет включать новую захватывающую функцию: кооперативный мультиплеер для четырех игроков одновременно.

В новой игре, которая выйдет в 2025 году игроки откроют для себя новую планету, полную испытаний, существ и новых и старых транспортных средств. Многопользовательский режим позволит игрокам погрузиться в неизвестность вместе с друзьями, но Xbox утверждает, что одиночный режим будет таким же сложным и захватывающим, как и в первых двух играх.

Subnautica 2 будет доступна на Windows PC и Xbox Series X, а в день запуска, который состоится в 2025 году, она выйдет на Game Pass.

20
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Deowar
игроки откроют для себя новую планету

Судя по рыбкам, планета всё та же. Надеюсь будет по лучше, чем последняя игра.

11
Александр Дантес

Хотелось бы верить но думаю нет... там сейчас инклюзивность важнее всего.

1
Wedlor Александр Дантес

лгбт+йцукен негро-рыбы?

0
Roayal cat

Не хочу делать поспешных выводов, но принципиальных отличий от первой я не увидел. Плюс делать кооператив в игре про одиночество мягко говоря сомнительная идея...

11
Александр Дантес

В студии сейчас всё плохо, там завесли повесточную сценаристку после первой части и судя по трейлеру там балаган прёт по полной - главное чёрненьких показать а остальное показывать на*уй надо и так схавают, короче... модить первую часть и не ждать чуда)))

7
Freund Benno

Игру могут сделать масштабнее, и кооп это для возможности выбора, хочешь играй в одиночку, хочешь с друзьями. я с другом мод накатывали для коопа было весело базу строить

0
Zick211

:/

8
Sorsh

Насколько я помню (но могу ошибаться) в предыдущих частях тоже не сразу появился русский

-1
Dixon_V

Радости нет предела, а так по скринам выглядит гораздо красивей чем первая часть, и судя по описанию эта часть будет глубоководной что не может не радовать, доп. Ниже Нуля не хватало глубоководности

1
SOLUS5678

Ждем!

0
Кей Овальд

Мда, смотрю повестки в их играх становится всё больше и больше, а сама игра остаётся ровно там же. Печально.
Дополнение про зиму уже было откровенно слабое и с повесткой. Так что пожалуй на второй части можно ставить крест.

0
cheezypizey

Без обид, но искать везде повестку это кринж и шиза. Если ГГ черный еще не делает из этого повесточное гумно

0
AT_Sagor

Небольшой ролик игры, которую ждёшь, даже дату раннего доступа анонсировали. Казалось бы должен радоваться, но, даже целых два но — толирастия и плохая демонстрация той атмосферы, которую все мы ждём.

0