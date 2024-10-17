Первый тизер-трейлер Subnautica 2 раскрыл окно релиза в раннем доступе

Subnautica 2 была официально представлена в четверг на игровой презентации Xbox Partner Preview, и продолжение Subnautica будет включать новую захватывающую функцию: кооперативный мультиплеер для четырех игроков одновременно.
В новой игре, которая выйдет в 2025 году игроки откроют для себя новую планету, полную испытаний, существ и новых и старых транспортных средств. Многопользовательский режим позволит игрокам погрузиться в неизвестность вместе с друзьями, но Xbox утверждает, что одиночный режим будет таким же сложным и захватывающим, как и в первых двух играх.
Subnautica 2 будет доступна на Windows PC и Xbox Series X, а в день запуска, который состоится в 2025 году, она выйдет на Game Pass.
Судя по рыбкам, планета всё та же. Надеюсь будет по лучше, чем последняя игра.
Хотелось бы верить но думаю нет... там сейчас инклюзивность важнее всего.
лгбт+йцукен негро-рыбы?
Не хочу делать поспешных выводов, но принципиальных отличий от первой я не увидел. Плюс делать кооператив в игре про одиночество мягко говоря сомнительная идея...
В студии сейчас всё плохо, там завесли повесточную сценаристку после первой части и судя по трейлеру там балаган прёт по полной - главное чёрненьких показать а остальное показывать на*уй надо и так схавают, короче... модить первую часть и не ждать чуда)))
Игру могут сделать масштабнее, и кооп это для возможности выбора, хочешь играй в одиночку, хочешь с друзьями. я с другом мод накатывали для коопа было весело базу строить
:/
Насколько я помню (но могу ошибаться) в предыдущих частях тоже не сразу появился русский
Радости нет предела, а так по скринам выглядит гораздо красивей чем первая часть, и судя по описанию эта часть будет глубоководной что не может не радовать, доп. Ниже Нуля не хватало глубоководности
Ждем!
Мда, смотрю повестки в их играх становится всё больше и больше, а сама игра остаётся ровно там же. Печально.
Дополнение про зиму уже было откровенно слабое и с повесткой. Так что пожалуй на второй части можно ставить крест.
Без обид, но искать везде повестку это кринж и шиза. Если ГГ черный еще не делает из этого повесточное гумно
Небольшой ролик игры, которую ждёшь, даже дату раннего доступа анонсировали. Казалось бы должен радоваться, но, даже целых два но — толирастия и плохая демонстрация той атмосферы, которую все мы ждём.