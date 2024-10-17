Первый тизер-трейлер Subnautica 2 раскрыл окно релиза в раннем доступе

Subnautica 2 была официально представлена в четверг на игровой презентации Xbox Partner Preview, и продолжение Subnautica будет включать новую захватывающую функцию: кооперативный мультиплеер для четырех игроков одновременно.

В новой игре, которая выйдет в 2025 году игроки откроют для себя новую планету, полную испытаний, существ и новых и старых транспортных средств. Многопользовательский режим позволит игрокам погрузиться в неизвестность вместе с друзьями, но Xbox утверждает, что одиночный режим будет таким же сложным и захватывающим, как и в первых двух играх.

Subnautica 2 будет доступна на Windows PC и Xbox Series X, а в день запуска, который состоится в 2025 году, она выйдет на Game Pass.