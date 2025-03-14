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Subverse 26.03.2021
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Для взрослых 18+, Космос, Юмор, Научная фантастика
8.2 1 413 оценок

Для Subverse вышло обновление 1.1 с новой вайфу - суккубом Фоу-чан

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Studio FOW выпустила новое крупное обновление 1.1 для своей игры для взрослых Subverse. Патч размером 3.4 гигабайта уже можно скачать в Steam. В обновлении 1.1 игроков жду следующие нововведения:

Фоу-чан

Пришло время призвать Фоу-чан из альтернативного измерения! Новая вайфу-суккуб готова к разрушениям и жаждет свежих душ! Начните ее квест по вербовке, поговорив с Фортуной на мостике Марии Целесты. Чтобы квест стал доступен, требуется выполнение всех предыдущих сюжетных заданий.

Бесконечный режим "Жутких Испытаний"

После завершения квеста Фоу-чан откроется режим "Жутких Испытаний", позволяющий повысить уровень Фоу-чан или любого другого персонажа, нуждающегося в прокачке. В данный момент есть 3 сценария для наземного боя и 3 для космического. Испытания можно найти в инженерном отсеке на борту Марии Целесты. Новый режим также включает в себя 12 новых достижений и внутриигровых трофеев.

Голая ДЕМИ

Для ДЕМИ стал доступен новый вариант экипировки в Пандоре. Вы можете разблокировать его после вербовки Тарон.

Офицерская униформа

В игре появились новые наряды из хентая "Prison Battleship".

Пандора

Лили получила новую сцену в Пандоре. Также появились сцены, пин-апы и аудиокассеты с Фоу-чан.

Помимо этого были исправлены многочисленные ошибки, некоторые побочные квесты, получили новые фоны в диалогах, улучшено центрирование текста в пользовательском интерфейсе и т.д.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
MalevolentGalileo

фап-контент подъехал, расчехляйте дрочила...

1
Liwan

Не вздумай доставать дрочило, пока она сама этого не захочет, или не попросит xD

0
FerociousKit Liwan

Доминантка как Килли? Её будет ждать тоже, что в фниальном ролике с Блайт в конце ролика. ) Кстаи у фоучян 2 формы демоница и обчная. посмотрим.но начало - у меня нет новые штуки для Деми!! Игра пройдена на 10000%, *Новые трофеи* есть.а внутри пусто т.к. все выкупил до патча еще,а новое для ДЕМИ НЕТУ!!!

0
Real Slim Shady

А где фулл с ней?

1
FerociousKit

Уже не терпится её на штык свой насадить? Романтика )!

0
FerociousKit

У меня игра пройдена, в Тарон магазине нвоые трофеи,но внутри пусто. где для Деми купить ?

0
RedDay13

4chan

-1
Uelma

дыра-чан

0