Для Subverse вышло обновление 1.1 с новой вайфу - суккубом Фоу-чан

Studio FOW выпустила новое крупное обновление 1.1 для своей игры для взрослых Subverse. Патч размером 3.4 гигабайта уже можно скачать в Steam. В обновлении 1.1 игроков жду следующие нововведения:

Фоу-чан

Пришло время призвать Фоу-чан из альтернативного измерения! Новая вайфу-суккуб готова к разрушениям и жаждет свежих душ! Начните ее квест по вербовке, поговорив с Фортуной на мостике Марии Целесты. Чтобы квест стал доступен, требуется выполнение всех предыдущих сюжетных заданий.

Бесконечный режим "Жутких Испытаний"

После завершения квеста Фоу-чан откроется режим "Жутких Испытаний", позволяющий повысить уровень Фоу-чан или любого другого персонажа, нуждающегося в прокачке. В данный момент есть 3 сценария для наземного боя и 3 для космического. Испытания можно найти в инженерном отсеке на борту Марии Целесты. Новый режим также включает в себя 12 новых достижений и внутриигровых трофеев.

Голая ДЕМИ

Для ДЕМИ стал доступен новый вариант экипировки в Пандоре. Вы можете разблокировать его после вербовки Тарон.

Офицерская униформа

В игре появились новые наряды из хентая "Prison Battleship".

Пандора

Лили получила новую сцену в Пандоре. Также появились сцены, пин-апы и аудиокассеты с Фоу-чан.

Помимо этого были исправлены многочисленные ошибки, некоторые побочные квесты, получили новые фоны в диалогах, улучшено центрирование текста в пользовательском интерфейсе и т.д.