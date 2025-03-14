Для Subverse вышло обновление 1.1 с новой вайфу - суккубом Фоу-чан

Studio FOW выпустила новое крупное обновление 1.1 для своей игры для взрослых Subverse. Патч размером 3.4 гигабайта уже можно скачать в Steam. В обновлении 1.1 игроков жду следующие нововведения:
Фоу-чан
Пришло время призвать Фоу-чан из альтернативного измерения! Новая вайфу-суккуб готова к разрушениям и жаждет свежих душ! Начните ее квест по вербовке, поговорив с Фортуной на мостике Марии Целесты. Чтобы квест стал доступен, требуется выполнение всех предыдущих сюжетных заданий.
Бесконечный режим "Жутких Испытаний"
После завершения квеста Фоу-чан откроется режим "Жутких Испытаний", позволяющий повысить уровень Фоу-чан или любого другого персонажа, нуждающегося в прокачке. В данный момент есть 3 сценария для наземного боя и 3 для космического. Испытания можно найти в инженерном отсеке на борту Марии Целесты. Новый режим также включает в себя 12 новых достижений и внутриигровых трофеев.
Голая ДЕМИ
Для ДЕМИ стал доступен новый вариант экипировки в Пандоре. Вы можете разблокировать его после вербовки Тарон.
Офицерская униформа
В игре появились новые наряды из хентая "Prison Battleship".
Пандора
Лили получила новую сцену в Пандоре. Также появились сцены, пин-апы и аудиокассеты с Фоу-чан.
Помимо этого были исправлены многочисленные ошибки, некоторые побочные квесты, получили новые фоны в диалогах, улучшено центрирование текста в пользовательском интерфейсе и т.д.
фап-контент подъехал, расчехляйте дрочила...
Не вздумай доставать дрочило, пока она сама этого не захочет, или не попросит xD
Доминантка как Килли? Её будет ждать тоже, что в фниальном ролике с Блайт в конце ролика. ) Кстаи у фоучян 2 формы демоница и обчная. посмотрим.но начало - у меня нет новые штуки для Деми!! Игра пройдена на 10000%, *Новые трофеи* есть.а внутри пусто т.к. все выкупил до патча еще,а новое для ДЕМИ НЕТУ!!!
А где фулл с ней?
Уже не терпится её на штык свой насадить? Романтика )!
У меня игра пройдена, в Тарон магазине нвоые трофеи,но внутри пусто. где для Деми купить ?
4chan
дыра-чан