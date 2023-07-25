Состоялся релиз русификатора для Subverse v0.8.0 ©

Команда переводчиков Subverse сообщила о релизе русификатора для версии 0.8.0, которая вышла 4 июля 2023 года. Были полностью переведены все новые диалоги персонажей, меню, описания планет, разговоры во время боëв, видеоролики и т.д. Также были русифицированы все текстуры. Скачать русификатор можно здесь.

Сюжет нового обновления посвящëн генералу Элизабет Блайт, бывшему боевому товарищу Капитана, которую предстоит спасти из беды и завербовать в команду. Обновление включает в себя 28 новых сцен для Пандоры, новые диалоги с командой, а также три побочных квеста. В конце месяца должен выйти очередной дневник разработчиков, в котором они поделятся графиком выхода следующих обновлений.

Видео с демонстрацией русского перевода можно посмотреть ниже: