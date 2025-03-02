Состоялся релиз русификатора для Subverse v1.0.2

Команда переводчиков Subverse сообщила о релизе русификатора для версии 1.0.2, которая вышла 17 декабря 2024 года. Были полностью переведены все сюжетные диалоги, меню, описания планет, разговоры во время боëв, субтитры для видеороликов и т.д. Также были русифицированы все текстуры. Скачать русификатор можно здесь.
Сюжет игры посвящен контрабандисту по имени Капитан, который соглашается помочь своему другу-сенатору свергнуть межгалактическое правительство. Для этого ему нужно завербовать самых горячих и опасных преступниц в галактике и с их помощью дестабилизировать Империум.
Несмотря на то, что сюжет игр завершен, разработчики заявили, что пока не собираются бросать игру. Помимо патчей и локализаций на другие языки, у игры будут DLC. Одно из них выйдет уже в марте и добавит в игру ещё одну вайфу - суккуба Фоу-чан.
ебабельно
Разве только в миссиях на лояльность, когда ролики не зациклены по 5-10 секунд, а счёт идёт на несколько минут. Вот тогда успеешь и дотянуться до своего джойстика, и отстреляться по полной. По крайней мере, мне друг так рассказывал.
настала пора валить эрарка !
спустя 4 года полная и переведённая версия наконец то доступна! слава космическим ёжикам, разрабам и переводчику...
Жалкое зрелище.
Они могли создать шедевр, который затмит Mass Effect, если бы смешали по одной доле хентая, крутого геймплея и классической РПГ. А вышла недостратежка уровня инди с фап-контентом.
Пойду лучше в лона РПГ поиграю. Там и геймплей, и квесты круче, (если твой перс маг >60лвл, иначе будет хентай)
Друг уже пошёл тестировать
а там было что русифицировать?
там угарный сюжет