Состоялся релиз русификатора для Subverse v1.0.2

Команда переводчиков Subverse сообщила о релизе русификатора для версии 1.0.2, которая вышла 17 декабря 2024 года. Были полностью переведены все сюжетные диалоги, меню, описания планет, разговоры во время боëв, субтитры для видеороликов и т.д. Также были русифицированы все текстуры. Скачать русификатор можно здесь.

Сюжет игры посвящен контрабандисту по имени Капитан, который соглашается помочь своему другу-сенатору свергнуть межгалактическое правительство. Для этого ему нужно завербовать самых горячих и опасных преступниц в галактике и с их помощью дестабилизировать Империум.



Несмотря на то, что сюжет игр завершен, разработчики заявили, что пока не собираются бросать игру. Помимо патчей и локализаций на другие языки, у игры будут DLC. Одно из них выйдет уже в марте и добавит в игру ещё одну вайфу - суккуба Фоу-чан.