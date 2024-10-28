В Subverse появились достижения. Выход игры из ранней версии уже близок!

В центре сообщества игры разработчики опубликовали пост, говорящий о том, что в игру добавили достижения, но, к сожалению, их нельзя получить. Эта возможность будет доступна только с полноценным релизом версии 1.0.0 . По словам студии разработка идет полным ходом и без всяких проблем. Можно полагать, что игра выйдет ближе к декабрю, как это и должно было быть! Также по словам студии в скором времени они выпустят видеообновление, в котором они объявят дату релиза.

Нам остается запастись терпением и дождаться анонса выхода игры из раннего доступа!

Разработчики вновь напомнили, что после того, как игра выйдет из раннего доступа, цена на неё вырастет, так что кто хотел купить игру - сейчас самый подходящий момент!