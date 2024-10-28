В Subverse появились достижения. Выход игры из ранней версии уже близок!

В центре сообщества игры разработчики опубликовали пост, говорящий о том, что в игру добавили достижения, но, к сожалению, их нельзя получить. Эта возможность будет доступна только с полноценным релизом версии 1.0.0 . По словам студии разработка идет полным ходом и без всяких проблем. Можно полагать, что игра выйдет ближе к декабрю, как это и должно было быть! Также по словам студии в скором времени они выпустят видеообновление, в котором они объявят дату релиза.
Нам остается запастись терпением и дождаться анонса выхода игры из раннего доступа!
Разработчики вновь напомнили, что после того, как игра выйдет из раннего доступа, цена на неё вырастет, так что кто хотел купить игру - сейчас самый подходящий момент!
Эту игру то я пройду на 100% ))
Довольно интересный проект для такого жанра игр. Сам слежу за игрой с момента её анонса в 21 году
Вот честно, если сначала было интересно, ещё как-то, то сейчас, сомневаюсь очень в том, что на релизе они сюжет нормально доделаю и введут нормально FOW-Chan (вроде правильно написала её имя).
Интереснее будет устроить подобное с тобой в реальности.
Игра стоит потраченных средств. Лучшая игра в своём жанре!.
Разве что только на фоне того гуано, что есть на Porno-Island, типа Begine Of Dick, House Party, Treasure Of Nadia и так далее и тому подобного. Я уж молчу про всякие недоделки, где разработчик разводит лохов на деньги через подписку или подписки на Patreon и/или Boosty.
Так значит, "масс эффект в космосе"?
А что по сюжету? Оцените степень кринжа от 0 (мамка застряла в стиралке) до 10 (глубокий сюжет, в который веришь)?
Вариативность, напарники?
Пока сложно что-либо говорить про вариативность. Стоит дождаться полноценного релиза. Сюжет не слишком сложный 6.9 - 7 из 10. Напарники, вроде, ничего.
Как человек, что играла в игру с релиза в РД, вот кратко о игре:
Наземные бои: 5/10 - сначала интересно, после, надоедает
Космические бои: 3/10 - сначала кажется легко и интересно, но чем дальше по игре, тем сильнее от этого геймплея будет гореть жопа, кто проходил версию с вводом Элайши, меня поймет.
Сюжет: 6/10 ибо в текущую версию не играла, я перестала играть на версии когда ввели Сову. И сюжет в целом интересный, но средний, и я сомневаюсь, что он не закончится клифхенгером или чем-то иным.
Пандора (он же секс в игре): 10/10 - единственное, что в игре сделано хорошо, если говорить о анимации.
Свидания и миссии на верность: 6/10 - средне.
Итог: я бы дала игре оценку в 6-7 из 10. Местами интересно, местами, так себе.