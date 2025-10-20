Subway Surfers и Among Us объединились в масштабной коллаборации

Два культовых хита Subway Surfers и Among Us запустили совместное тематическое событие, которое продлится с 20 октября по 23 ноября. Мероприятие стало результатом сотрудничества студий SYBO и Innersloth.

В рамках коллаборации игра Subway Surfers получила масштабное обновление, включающее:

Новые декорации в стиле космической тематики Among Us;

Шесть новых персонажей — членов экипажа из Among Us, которых можно разблокировать;

Специальный режим “Among Us City Tour”, где сочетаются механики обеих игр.

Главной особенностью события стал новый игровой режим. Во время забегов игрокам предстоит не только уворачиваться от препятствий, но и собирать специальные токены, чтобы попытаться разгадать загадку и вычислить, кто среди персонажей является предателем.

Коллаборация двух столь разных, но невероятно популярных игр вызвала ажиотаж среди их многомиллионной аудитории. Событие позволяет по-новому взглянуть на привычный геймплей и получить эксклюзивные награды, доступные только в течение ограниченного времени.