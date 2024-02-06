Антагонист Suicide Squad случайно проговорился о следующем играбельном персонаже в игре

Буквально на днях состоялся релиз экшен-шутера Suicide Squad: Kill The Justice League от разработчиков из студии Rocksteady. На данный момент проект находится между двух огней: недовольными фанатами DC и разочарованными игроками. Тем не менее, игра все же была принята хорошо определенной частью геймеров, и их ждут множество контентных обновлений. Для игры уже анонсирован первый новый игровой персонаж — Джокер, а благодаря забавному багу стало известно имя второго злодея, за которого можно будет играть.
Судя по всему, после Джокера следующим игровым персонажем в Suicide Squad: Kill The Justice League станет Мистер Фриз. На это намекает лично главный злодей игры, что явно произошло из-за внутриигровой ошибки.
Пользователь Reddit опубликовал небольшой ролик, в котором показал свою смерть во время финальной битвы с Брэйниаком. Злодей после своей победы неожиданно назвал игрока Фризом, хотя он играл за Харли Квинн.
Вероятно, ошибка появилась во время игры за Харли Квинн из-за того, что это единственный женский персонаж Suicide Squad: Kill The Justice League. Игроки предполагают, что обновления принесут не совсем стандартную версию Мистера Фриза. Скорее всего, мы увидим женскую версию этого злодея, из-за чего и появилась внезапная фраза от Брэйниака.
Как же отвратительно выглядит игра на видео, словно фритуплей дрочильня прямиком с App Store. Мешанина из вылетающих цифры и разноцветной мишуры за которой ничего не разобрать.
Решили еще и Фризу испортить сюжетку) Разрабы явно те еще тролли.
Когда сам играешь, всё намного лучше ощущается. Мне тоже на скриншотах месиво не нравилось, однако при игре ничего не мешает, как будто интерфейс идеально небольшого размера, чтобы вся инфа была при тебе, но не лезла в глаза
Отдавать 5,5 к за сомнительную дрочильню на 60 баллов без русского языка, с дернувой и принудительным онлайном (для которого ДНС надо прописывать иначе заботливая WB не пускает в игру), которая еще и испоганила сюжет Аркхемов? Сомнительное удовольствие, есть куда более интересные и достойные игры куда можно вложить деньги)
Ты только что гнал исключительно на мешанину из цифр, я тебе пояснил, что за неё переживать не стоит. К чему ты мне выcpaл этот ответ я хз
Чел не позорься хоть - ты исправил сообщение свое, первоначально посоветовав мне в этот шедевр поиграть лично, отсюда и ответ тебе такой.
Я его подкорректировал потому, что оно неверно выражало мою мысль, и тебе ничего в нём не советовал. Всё равно не понимаю, как ты перешёл с нытья циферного на нытьё межнационального уровня. Вероятно, не сумев поспорить с пояснением за циферки, решил выдать мне новые претензии, однако я в них не заинтересован. Не вижу, как меня могут опозорить любые слова в интернете, написанные под ником вантт, я под ним не имею какой-либо репутации.
Каша какая то
Ничего не понятно, всё мелькает и дёргается
А я, блин, после всех инсайдов о ней всё ещё надеялся на капитана холода
А я надеялся на Киллер Фрост, с учетом того, что тоже женский персонаж, но увы, не судьба
Киллер фрост тоже было бы неплохо, просто я фанат негодяев, капитана холода с тепловой волной в частности. Максимально странный результат мы в итоге имеем, хотя на тизере она не носит здоровенный костюм, мб и впишется адекватно