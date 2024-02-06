Антагонист Suicide Squad случайно проговорился о следующем играбельном персонаже в игре

Буквально на днях состоялся релиз экшен-шутера Suicide Squad: Kill The Justice League от разработчиков из студии Rocksteady. На данный момент проект находится между двух огней: недовольными фанатами DC и разочарованными игроками. Тем не менее, игра все же была принята хорошо определенной частью геймеров, и их ждут множество контентных обновлений. Для игры уже анонсирован первый новый игровой персонаж — Джокер, а благодаря забавному багу стало известно имя второго злодея, за которого можно будет играть.

Судя по всему, после Джокера следующим игровым персонажем в Suicide Squad: Kill The Justice League станет Мистер Фриз. На это намекает лично главный злодей игры, что явно произошло из-за внутриигровой ошибки.

Пользователь Reddit опубликовал небольшой ролик, в котором показал свою смерть во время финальной битвы с Брэйниаком. Злодей после своей победы неожиданно назвал игрока Фризом, хотя он играл за Харли Квинн.

Вероятно, ошибка появилась во время игры за Харли Квинн из-за того, что это единственный женский персонаж Suicide Squad: Kill The Justice League. Игроки предполагают, что обновления принесут не совсем стандартную версию Мистера Фриза. Скорее всего, мы увидим женскую версию этого злодея, из-за чего и появилась внезапная фраза от Брэйниака.