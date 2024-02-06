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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4.4 349 оценок

Антагонист Suicide Squad случайно проговорился о следующем играбельном персонаже в игре

Gutsz
Новости

Буквально на днях состоялся релиз экшен-шутера Suicide Squad: Kill The Justice League от разработчиков из студии Rocksteady. На данный момент проект находится между двух огней: недовольными фанатами DC и разочарованными игроками. Тем не менее, игра все же была принята хорошо определенной частью геймеров, и их ждут множество контентных обновлений. Для игры уже анонсирован первый новый игровой персонаж — Джокер, а благодаря забавному багу стало известно имя второго злодея, за которого можно будет играть.

Судя по всему, после Джокера следующим игровым персонажем в Suicide Squad: Kill The Justice League станет Мистер Фриз. На это намекает лично главный злодей игры, что явно произошло из-за внутриигровой ошибки.

Пользователь Reddit опубликовал небольшой ролик, в котором показал свою смерть во время финальной битвы с Брэйниаком. Злодей после своей победы неожиданно назвал игрока Фризом, хотя он играл за Харли Квинн.

Вероятно, ошибка появилась во время игры за Харли Квинн из-за того, что это единственный женский персонаж Suicide Squad: Kill The Justice League. Игроки предполагают, что обновления принесут не совсем стандартную версию Мистера Фриза. Скорее всего, мы увидим женскую версию этого злодея, из-за чего и появилась внезапная фраза от Брэйниака.

-6
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
AceTheKing

Как же отвратительно выглядит игра на видео, словно фритуплей дрочильня прямиком с App Store. Мешанина из вылетающих цифры и разноцветной мишуры за которой ничего не разобрать.

Решили еще и Фризу испортить сюжетку) Разрабы явно те еще тролли.

2
vanтт

Когда сам играешь, всё намного лучше ощущается. Мне тоже на скриншотах месиво не нравилось, однако при игре ничего не мешает, как будто интерфейс идеально небольшого размера, чтобы вся инфа была при тебе, но не лезла в глаза

-1
AceTheKing vanтт

Отдавать 5,5 к за сомнительную дрочильню на 60 баллов без русского языка, с дернувой и принудительным онлайном (для которого ДНС надо прописывать иначе заботливая WB не пускает в игру), которая еще и испоганила сюжет Аркхемов? Сомнительное удовольствие, есть куда более интересные и достойные игры куда можно вложить деньги)

0
vanтт AceTheKing

Ты только что гнал исключительно на мешанину из цифр, я тебе пояснил, что за неё переживать не стоит. К чему ты мне выcpaл этот ответ я хз

-5
AceTheKing vanтт

Чел не позорься хоть - ты исправил сообщение свое, первоначально посоветовав мне в этот шедевр поиграть лично, отсюда и ответ тебе такой.

1
vanтт AceTheKing

Я его подкорректировал потому, что оно неверно выражало мою мысль, и тебе ничего в нём не советовал. Всё равно не понимаю, как ты перешёл с нытья циферного на нытьё межнационального уровня. Вероятно, не сумев поспорить с пояснением за циферки, решил выдать мне новые претензии, однако я в них не заинтересован. Не вижу, как меня могут опозорить любые слова в интернете, написанные под ником вантт, я под ним не имею какой-либо репутации.

-3
dreamevil2067

Каша какая то

Ничего не понятно, всё мелькает и дёргается

1
vanтт

А я, блин, после всех инсайдов о ней всё ещё надеялся на капитана холода

0
ForESC

А я надеялся на Киллер Фрост, с учетом того, что тоже женский персонаж, но увы, не судьба

0
vanтт ForESC

Киллер фрост тоже было бы неплохо, просто я фанат негодяев, капитана холода с тепловой волной в частности. Максимально странный результат мы в итоге имеем, хотя на тизере она не носит здоровенный костюм, мб и впишется адекватно

0