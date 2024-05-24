Утечка раскрыла нового играбельного персонажа Suicide Squad: Kill the Justice League - Мисс Фриз

В файлах Suicide Squad: Kill the Justice League, многострадального экшена от Rocksteady Studios, обнаружилось изображение нового играбельного персонажа, который, судя по всему, присоединится к отряду самоубийц во втором сезоне игры. Речь идёт о Мисс Фриз — альтернативной версии знаменитого злодея из вселенной DC, Мистера Фриза.
Слухи о появлении Мисс Фриз в Suicide Squad: Kill the Justice League ходили уже давно, благодаря многочисленным утечкам информации и стараниям датамайнеров, копающихся в недрах игровых файлов. Однако теперь, после очередного обновления игры, в коде был найден полноценный арт с изображением загадочной злодейки, подтверждающий догадки фанатов.
Пока неизвестно, какими способностями и особенностями будет обладать Мисс Фриз и как именно она впишется в динамику отряда самоубийц. Можно предположить, что её криогенные технологии привнесут в игровой процесс новые тактические возможности и визуальные эффекты.
Тем временем Suicide Squad: Kill the Justice League продолжает борьбу за внимание игроков. Второй эпизод первого сезона стартовал 22 мая, но, судя по данным Steam Database, обновление привлекло лишь несколько сотен игроков. Учитывая неоднозначную репутацию игры и шквал критики, обрушившийся на неё после релиза, неудивительно, что многие геймеры предпочитают держаться от неё подальше.
Знаете, после прочтения этого поста и новом герое, так еще и женщине. В голове заорало только одно: «ДА ИДИТЕ ВЫ НА@@Й!» Вы делаете гомно, поддерживаете гомно, на франшизы, которые успешны и о которых молят игроки - забивают хер либо делают ужасно. А виноваты кто? Прально - геймеры Просто прийти в офис и ,как в фильме «Пчеловод», расхерачить все к чертям
тебе нужно ... охладить свое траханье
вот тебе мисс фриз подвезли, остынь
😁😁😁
Просто во-первых:
Во вселенной DC есть ледяной женский персонаж - Убийца Мороз, и она была даже в мультфильме Assault on Arkham
Во-вторых:
Нора Фриз уже есть во вселенной Arkham, и выглядит она не как твиттерская феминистка
В-третьих:
Нора Фриз была в костюме Фриза в комиксах, и она там не выглядела как телепузик
В-четвёртых:
Если нужно было брать Нору Фриз, то почему бы не взять её огненную версию из комикса где её опустили в Яму Лазаря
В-пятых:
Вы серьёзно? Это дизайн героя, которого вы будете продавать? Кто вообще это захочет купить. Во время, когда люди скупают вайф в геншине, и существует 2b и Ева, кто-то ТАК дизайнит героинь? Просто отдайте дизайн корейцам или нейросетям пожалуйста.
Ну вот, сразу видно человека высокой культуры
Они либо издеваются либо дебилы, 3го не дано
По габаритам это уже не миссис
Разрабы подкидывают землю на крышку гроба своего детища..
Как ещё сильнее унизить персонажей DC? это челлендж который разработчики ставят себе каждый день. // Aukhat Akim
А разве не Мистер Фризз?
После разморозки не все разморозилрсь и откололось, теперь мисс
Сосулька отвалилась
Сильная , независимая и холодная .
Блин вариантов куча, плющ, реверс флеш, пингвин, куча разных маньяков. Нет они женский вариант фриза сделали)) ладно бы Нору его жену которая тож стала холодильником, а ах да капитан холод, он даже геем был во флеше
На Мисс ни лицом, проститите рожой ни фигурой вообще не похожа