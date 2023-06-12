В GOG можно бесплатно забрать экшен-платформер Sunblaze ©

В GOG стартовала раздача новой видеоигры: на этот раз это экшен-платформер Sunblaze. Игра полностью бесплатна и может быть получена прямо с главной страницы GOG или через программу запуска.

Вы можете найти игру по этому адресу. Или нажать вот тут, а затем проверить свою библиотеку на наличие игры. После того как вы активируете игру, она станет вашей навсегда. Предложение действительно еще около 30 часов.

В этом красивом, созданном вручную платформере вы будете играть за Джози, она же Sunblaze, с миссией завершить обучение на супергероя. Ваш отец, сам бывший супергерой, построил тренажер, мечтая о том, чтобы вы стали супергероем. Тренажер полон головоломок, задачек для мозгов, двойных прыжков, тире, шипов, дронов... А еще у тебя есть отличный помощник - кот. У вас есть кот. Что еще вам нужно?