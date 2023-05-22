Неужели Insomniac готовит что-то связанное с Sunset Overdrive? ©

За несколько дней до начала выставки PlayStation Showcase компания-разработчик публикует в Twitter изображение Sunset Overdrive.

Как известно, не смотря на то, что Insomniac Games в основном сотрудничает с Sony (поскольку была куплена ими в 2019 году) с момента основания студии в конце 90-х годов, есть игры, которые они делали и для других издателей. Одна из них - очень увлекательная Sunset Overdrive, которая вышла для Xbox One в 2014 году.

И хотя Insomniac неоднократно упоминала эту игру с момента приобретения студии Sony, мы так и не получили ни версии для PlayStation, ни сиквела. Естественно, об этом не было сообщено и в этот раз, но нельзя не отметить, что официальный аккаунт студии в Twitter поделился сообщением: "Просто еще один день в Сансет-Сити. #SunsetOverdrive" с изображением из игры.

Любопытство объясняется тем, что в среду у Sony состоится шоукейс PlayStation, на котором они обещали показать и анонсировать множество новых игр. Возможно, это просто совпадение, но может быть и признаком того, что на мероприятии (где, как ожидается, студия также покажет Marvel's Spider-Man 2) будет что-то связанное с Sunset Overdrive.