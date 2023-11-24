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Super Mario RPG 17.11.2023
6.3 13 оценок

Новый трейлер Super Mario RPG демонстрирует хвалебные отзывы критиков

butcher69
Новости

Super Mario RPG от Nintendo, ремейк классической ролевой игры для SNES, вышла на прошлой неделе на Nintendo Switch и показала хорошие результаты в физических продажах в Японии. Критики также высоко оценили игру, о чем свидетельствует представленный ниже трейлер.

Разработанная компанией ArtePiazza (которая также работала над различными играми серии Dragon Quest), Super Mario RPG предлагает переделанные визуальные эффекты и сцены. Исследования в основном остались прежними, а вернувшийся композитор Ёко Симомура (Yoko Shimomura) предложила несколько новых оркестровых аранжировок для музыки, хотя классический саундтрек по-прежнему доступен.

Что касается боя, то в нем появилось несколько новых механик, таких как нанесение повреждений нескольким противникам с помощью идеально рассчитанных по времени ударов и тройное движение. Кроме того, появились такие новые возможности, как галерея для просмотра врагов и возможность встретиться с более сложными версиями боссов в финале.

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