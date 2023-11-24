Новый трейлер Super Mario RPG демонстрирует хвалебные отзывы критиков

Соберите команду из неожиданных союзников и восстановите Звездную дорогу в этом ролевом приключении. Вам предстоит сотрудничать с Марио, Боузером, Пич, а также новыми персонажами Мэллоу и Джино, чтобы остановить злобного робота Смити и его приспешников, которые хотят захватить мир.

Чтобы достичь успеха в игре, вам нужно уметь управлять своим отрядом, который состоит из трёх человек. Каждый член команды обладает своими уникальными навыками, которые могут помочь в различных ситуациях.

Кроме того, вам нужно исследовать различные локации, которые являются частью мира игры. Вы будете сталкиваться с различными препятствиями на пути к цели, и ваша команда должна работать вместе, чтобы их преодолеть. Важно помнить, что каждое действие вашего отряда может повлиять на исход битвы.

Постепенно, вы будете сталкиваться с более сильными противниками, и ваша команда должна развиваться и улучшаться, чтобы держаться наравне с ними.