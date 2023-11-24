Новый трейлер Super Mario RPG демонстрирует хвалебные отзывы критиков

Super Mario RPG от Nintendo, ремейк классической ролевой игры для SNES, вышла на прошлой неделе на Nintendo Switch и показала хорошие результаты в физических продажах в Японии. Критики также высоко оценили игру, о чем свидетельствует представленный ниже трейлер.
Разработанная компанией ArtePiazza (которая также работала над различными играми серии Dragon Quest), Super Mario RPG предлагает переделанные визуальные эффекты и сцены. Исследования в основном остались прежними, а вернувшийся композитор Ёко Симомура (Yoko Shimomura) предложила несколько новых оркестровых аранжировок для музыки, хотя классический саундтрек по-прежнему доступен.
Что касается боя, то в нем появилось несколько новых механик, таких как нанесение повреждений нескольким противникам с помощью идеально рассчитанных по времени ударов и тройное движение. Кроме того, появились такие новые возможности, как галерея для просмотра врагов и возможность встретиться с более сложными версиями боссов в финале.