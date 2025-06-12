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Super Meat Boy 3D 2026 г.
Аркада, Платформер, Юмор
2.5 4 оценки

Опубликованы системные требования платформера Super Meat Boy 3D

Solstice Solstice

В тандеме с разработчиками из Sluggerfly, студия Team Meat готовит новый виток боли и веселья — их свежий проект переносит культовый платформер в 3D-пространство. Несмотря на смену перспективы, дух оригинала никуда не делся: игра всё так же встречает игроков обманчиво простыми уровнями, которые вскоре превращаются в смертельные испытания с привычными "фирменными" аттракционами — потоками крови и дружелюбными циркулярными пилами.

Системные требования — готовьте мясо!

Минимальные:

  • ОС: Windows 10 (64-bit)
  • Процессор: от Intel Core i3-10100 до AMD Ryzen 5 2400G
  • Видеокарта: GTX 1050 Ti / 1650 или Radeon RX 6400
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • DirectX: версия 12
  • Свободное место: 10 ГБ

Рекомендуемые:

  • ОС: Windows 10 (64-bit)
  • Процессор: Intel Core i5-13400 или Ryzen 5 7600
  • Видеокарта: RTX 2070 или Radeon RX 5700 XT
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • DirectX: версия 12
  • Свободное место: 10 ГБ
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