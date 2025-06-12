Опубликованы системные требования платформера Super Meat Boy 3D

В тандеме с разработчиками из Sluggerfly, студия Team Meat готовит новый виток боли и веселья — их свежий проект переносит культовый платформер в 3D-пространство. Несмотря на смену перспективы, дух оригинала никуда не делся: игра всё так же встречает игроков обманчиво простыми уровнями, которые вскоре превращаются в смертельные испытания с привычными "фирменными" аттракционами — потоками крови и дружелюбными циркулярными пилами.
Системные требования — готовьте мясо!
Минимальные:
- ОС: Windows 10 (64-bit)
- Процессор: от Intel Core i3-10100 до AMD Ryzen 5 2400G
- Видеокарта: GTX 1050 Ti / 1650 или Radeon RX 6400
- ОЗУ: 8 ГБ
- DirectX: версия 12
- Свободное место: 10 ГБ
Рекомендуемые:
- ОС: Windows 10 (64-bit)
- Процессор: Intel Core i5-13400 или Ryzen 5 7600
- Видеокарта: RTX 2070 или Radeon RX 5700 XT
- ОЗУ: 16 ГБ
- DirectX: версия 12
- Свободное место: 10 ГБ
для такой игры понадобится 5090
Такого радеона нет.