Опубликованы системные требования платформера Super Meat Boy 3D

В тандеме с разработчиками из Sluggerfly, студия Team Meat готовит новый виток боли и веселья — их свежий проект переносит культовый платформер в 3D-пространство. Несмотря на смену перспективы, дух оригинала никуда не делся: игра всё так же встречает игроков обманчиво простыми уровнями, которые вскоре превращаются в смертельные испытания с привычными "фирменными" аттракционами — потоками крови и дружелюбными циркулярными пилами.

Системные требования — готовьте мясо!

Минимальные:

ОС: Windows 10 (64-bit)

Процессор: от Intel Core i3-10100 до AMD Ryzen 5 2400G

Видеокарта: GTX 1050 Ti / 1650 или Radeon RX 6400

ОЗУ: 8 ГБ

DirectX: версия 12

Свободное место: 10 ГБ

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