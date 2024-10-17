Демоверсия Supervive от бывших разработчиков LoL стала хитом Steam

Королевская битва Supervive — дебютная игра студии Theorycraft, основанной бывшими сотрудниками Blizzard, Bungie, Riot Games и Respawn, набирает популярность. Демоверсия новинки заняла второе место по числу активных игроков на фестивале Steam «Играм быть», уступив только Delta Force. Пиковый онлайн новинки составил почти 60 тыс. человек.

Над Supervive трудятся разработчики, создавшие League of Legends и Valorant. Возглавил студию Джо Танг, который ранее был исполнительным вице-президентом LoL в Riot.

Supervive — это условно-бесплатный соревновательный шутер с элементами королевской битвы и MOBA. В нем есть несколько игровых режимов и супергерои с уникальными способностями. Для участия в матчах игроки могут объединяться в группы до четырех человек.

У Supervive пока нет точной даты выхода. Интерфейс шутера перевели на русский язык. Бесплатная демоверсия будет доступна до окончания фестиваля «Играм быть» — 21 октября 2024 года.