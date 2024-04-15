Представлен официальный релизный трейлер Survival: Fountain of Youth

Представленный трейлер Survival: Fountain of Youth, демонстрирует различные опасности и аспекты выживания в однопользовательской игре, разворачивающихся на Карибских островах в 16 веке.
В обновлении Survival: Fountain of Youth 1.0 появится пятый регион острова, новый корабль и финальная битва с боссом. Помимо этого, сегодня доступно дополнительное обновление, улучшающее качество игрового процесса, включая новую систему сохранения, домашнюю мебель, улучшенное обучение и другие возможности.
Survival: Fountain of Youth выходит из раннего доступа, версия 1.0 будет доступна на ПК 21 мая 2024 года, на PS5 и Xbox Series X/S, позже в 2024 году.