Представлен официальный релизный трейлер Survival: Fountain of Youth

Однопользовательская игра с открытым миром, в которой вам предстоит сыграть за выброшенного на берег моряка. Вам необходимо выживать в этом незнакомом месте, попытаться раскрыть секреты древней цивилизации и узнать о судьбе своей команды.

Если вы хотите остаться в живых, то вам придётся охотиться, сражаться, осваивать новые территории, собирать ресурсы, готовить еду, рыбачить и заниматься многими другими вещами. Вы готовы принять вызов?