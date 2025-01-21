Кооперативный экшен-рогалик SWORN выйдет в раннем доступе 6 февраля

Издатель Team17 и студия Windwalk Games анонсировали выход кооперативного экшен-рогалика SWORN в ранний доступ Steam 6 февраля. Вместе с этим был опубликован трейлер, демонстрирующий мрачную атмосферу Камелота и уникальные механики игры.

SWORN предлагает игрокам взять на себя роли рыцарей, восставших против заколдованного короля Артура. Камелот охвачен тьмой, и героям предстоит очистить земли, разгадать источник зла и вернуть мир в Авалон. Игра поддерживает одиночный и кооперативный режимы до четырёх человек.

Игра будет доступна только на ПК, с последующим выходом на PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.