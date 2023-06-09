Для ремейка System Shock вышло крупное обновление ©

Ремейк классической игры 1994 года System Shock сегодня получил крупное обновление. Ремейк, сочетающий в себе геймплей оригинала с новыми визуальными эффектами высокой четкости, обновленным управлением, переработанным интерфейсом и свежим звуковым оформлением, теперь может похвастаться версией 1.0, призванной улучшить впечатления игрока от игры на станции Цитадель.

Мы надеемся, что эти улучшения сделают путешествие по Станции более плавным и беспрепятственным, но не забывайте - SHODAN всегда начеку!

Среди многочисленных обновлений патча есть несколько критических исправлений, устраняющих проблемы, которые могли привести к сбоям в игре. Такие сбои возникали при различных условиях, например, при входе на летную палубу с устаревшими версиями DX11, при выходе из киберпространства обслуживания и во время сеанса игры в шахматы Гроува. Теперь игроки смогут без проблем перемещаться по этим зонам.

Кроме того, патч решает несколько проблем с рэгдоллами, которые раньше сбрасывались при загрузке в уровни или сохранения. С данным патчем эта проблема больше не существует. Также улучшено поведение рэгдолла на человеческом трупе, прикрепленном к Кортексу Риверу. Чтобы увидеть эти изменения, игрокам нужно будет сохранить игру хотя бы один раз после загрузки патча.

Проблемы с оружием - еще одна ключевая область, затронутая в этом патче. Оружие с установленными модкитами не всегда корректно отображало навесное оборудование, а лазерный прицел Magnum не работал должным образом при загрузке сохранения с включенным прицелом. Обе эти проблемы были устранены в патче 1.0.

Что касается звукового сопровождения, патч исправляет ошибку, при которой музыка из лифта продолжала играть даже после смерти персонажа игрока и его возрождения на другом уровне. Также исправлено исчезновение портретов аудиожурнала при определенных условиях.

Геймплейные улучшения занимают важное место в патче, например, улучшенный ИИ для врагов как в реальном, так и в киберпространстве, балансные изменения в уровне "Обслуживание киберпространства" и более функциональная лазерная точка для оружия Magnum. Также добавлена опция Headbob в настройках доступности и новая функция автосохранения при каждом использовании хирургической машины, независимо от уровня сложности.

Среди других улучшений: кредитные автоматы теперь будут выдавать три кредита при использовании финансового чипа, мониторы вещания могут быть разбиты при атаке, а минипистолет Minipistol Burst-Fire Modkit теперь стреляет тремя патронами вместо двух, с возможностью включения и выключения.

Кроме того, патч гарантирует, что биотанки перестанут генерировать опасность через некоторое время после уничтожения, а предметы можно удобно привязать к горячей панели, нажав горячую клавишу при наведении курсора на предмет.