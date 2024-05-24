Печальные новости для фанатов System Shock на Linux и macOS: Nightdive отказалась от разработки ремейка для этих ОС

Поклонники культовой игры System Shock, с нетерпением ожидающие выхода ремейка на операционных системах Linux и macOS, получили неприятный сюрприз от разработчиков из Nightdive Studios. Несмотря на то, что порты для этих платформ были включены в цели краудфандинговой кампании на Kickstarter и успешно профинансированы сообществом, студия приняла решение отменить их разработку.

Напомним, что во время Kickstarter-кампании Nightdive Studios обещала выпустить ремейк System Shock на Linux и macOS при условии, что общая сумма сборов достигнет отметки в 1,1 миллиона долларов. Энтузиазм фанатов и их готовность поддержать проект рублем привели к тому, что финальная сумма составила внушительные 1,3 миллиона долларов. Казалось бы, разработчики получили все необходимые ресурсы и одобрение сообщества для реализации портов.

Однако, спустя год после успешного релиза ремейка на Windows, Nightdive Studios неожиданно объявила об отмене версий для Linux и macOS. Это решение было принято в конце мая и стало настоящим разочарованием для многих игроков, которые с нетерпением ждали возможности вновь погрузиться в атмосферу System Shock на своих любимых операционных системах.

Особенно удивляет тот факт, что разработчики не предоставили никаких подробных объяснений своего решения. Не ясно, столкнулась ли студия с непредвиденными техническими трудностями, возникли ли проблемы с ресурсами или же причины кроются в чём-то ещё.