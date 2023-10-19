Представлен новый геймплейный трейлер ремастера System Shock 2: Enhanced Edition ©

Компания Nightdive Studios представила на выставке инди-хорроров новый геймплейный трейлер своего ремастера System Shock 2. Enhanced Edition переносит классическую игру 1999 года на движок KEX Engine, привнося в нее все современные удобства, которые предлагает этот движок.

Компания Nightdive очень активно работает над ремастерами. Star Wars: Dark Forces была анонсирована совсем недавно вместе с Turok 3, а SiN Reloaded отодвинули немного в сторону, чтобы освободить место. В Enhanced Edition добавлены более высокое разрешение, широкоэкранный режим и эффекты постобработки. Графика также подверглась изменениям, но в типичной для Nightdive манере: она тщательно настраивается для улучшения внешнего вида без изменения игрового процесса. Кроме того, игра впервые выйдет на консолях.

System Shock 2 была первой игрой компании Irrational Games и являлась продолжением игры 1994 года System Shock от Looking Glass Studios. Эта игра пользуется большим уважением, а ее дизайн повлиял на духовного наследника - Bioshock.

О дате выхода System Shock 2: Enhanced Edition пока ничего не известно, кроме слов "скоро выйдет" и "в ближайшем будущем". Игра выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК.