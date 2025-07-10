Ремастер System Shock 2 добрался до консолей после небольшого переноса

Компания Nightdive Studios сегодня после небольшой задержки в последнюю минуту выпустила System Shock 2: 25th Anniversary Remaster для консолей PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch. Игра вышла на ПК в прошлом месяце.

System Shock 2 — улучшенная и модернизированная версия классического научно-фантастического хоррора 1999 года. Действие System Shock 2 разворачивается спустя сорок два года после событий оригинальной System Shock. Вы оказываетесь в недрах звездолёта Фон Браун, где, пробудившись от криосна, обнаруживаете в своей коже кибернетические имплантаты.

Вам предстоит оттачивать и улучшать свои навыки, владеть мощным оружием и псионическими способностями, чтобы перехитрить SHODAN, злобный искусственный интеллект корабля, и её легион отвратительных созданий. Ремастер предлагает разрешение до 4K и частоту кадров до 120 кадров в секунду, настраиваемый угол обзора, эффекты постобработки, поддержку ультра-широкоэкранного режима и кроссплатформенную игру для четырёх игроков.