Ремастер System Shock 2 добрался до консолей после небольшого переноса

Компания Nightdive Studios сегодня после небольшой задержки в последнюю минуту выпустила System Shock 2: 25th Anniversary Remaster для консолей PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch. Игра вышла на ПК в прошлом месяце.
System Shock 2 — улучшенная и модернизированная версия классического научно-фантастического хоррора 1999 года. Действие System Shock 2 разворачивается спустя сорок два года после событий оригинальной System Shock. Вы оказываетесь в недрах звездолёта Фон Браун, где, пробудившись от криосна, обнаруживаете в своей коже кибернетические имплантаты.
Вам предстоит оттачивать и улучшать свои навыки, владеть мощным оружием и псионическими способностями, чтобы перехитрить SHODAN, злобный искусственный интеллект корабля, и её легион отвратительных созданий. Ремастер предлагает разрешение до 4K и частоту кадров до 120 кадров в секунду, настраиваемый угол обзора, эффекты постобработки, поддержку ультра-широкоэкранного режима и кроссплатформенную игру для четырёх игроков.
буквально сегодня впервые прошел с удовольствием , но графоний устарел , и бесят меня Nightdive Studios , которые вроде бы и делают ремастеры но куцие , вроде модельки подтягивают но все равно мало полигонов, вроде и текстуры улучшают но видно что на ai , единственное что от них однозначно шикарно это первый system shock remake. если бы сделали такой же и второй то было бы конечно здорово , а так , думаю игра как и 26 лет назад мимо пройдет большинства
Ненужный ремастер.
Сборке 9 лет, сама игра на скидках стоит 37 руб.
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=716333559&ref=dtf.ru
себе можешь оставить
Исправьте, пожалуйста, ошибку в заголовке.
Обновлено. Уже исправили. Спасибо.
Эта игра заслуживает настоящего ремейка куда больше чем первая часть
Ремастера, однако, System Shock 2 добрался до консолей
Пробовал начинать играть, но из за того что сильно устарела желание отпало и дропнул.