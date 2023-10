Представлен новый ключевой арт Tales of Arise Beyond the Dawn ©

После выхода нового трейлера для дополнения Tales of Arise Beyond the Dawn компания Bandai Namco опубликовала новый ключевой арт для DLC. Как и в первом случае, на новой иллюстрации изображена вся игровая партия вместе с Назамиль, а не только Альфен.

Действие Tales of Arise Beyond the Dawn разворачивается через год после окончания Tales of Arise. Альфен, Шион и остальные члены партии знакомятся с новым персонажем по имени Назамиль - несчастной девушкой, дочерью ренанского владыки и дахнанской рабыни. Игроков ожидает более 20 часов контента: новые подземелья, костюмы, сайдквесты и битвы с боссами.

Что касается переносимых бонусов, то в зависимости от прогресса в основной игре игрокам будут начисляться различные бонусы. Однако в Beyond the Dawn можно будет играть, даже если вы еще не прошли Tales of Arise, хотя для того, чтобы играть в этот контент, вам потребуется базовая игра. Персонажи в этом расширении также будут начинаться с заранее определенных уровней по соображениям баланса.

Tales of Arise Beyond the Dawn выйдет для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК через Steam 9 ноября 2023 года.

Tales of Arise доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One и ПК.