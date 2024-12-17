Продажи Tales of Berseria превысили 2.5 млн копий

Во время трансляции Western 2024 Tales of Anniversary Celebration, посвящённой 30-летию серии, сценарист Ёсимаса Танака объявил, что Tales of Berseria разошлась тиражом более 2,5 миллионов копий по всему миру. Особенно впечатляет, что половина продаж пришлась на Америку и Европу, демонстрируя растущую популярность серии на Западе.

Последний раз о продажах сообщалось в 2021 году, когда их объём составлял 2 миллиона. С тех пор игра продала ещё 500 000 копий, закрепив статус одной из самых любимых частей серии. В то же время Tales of Berseria остаётся приквелом к более спорной Tales of Zestiria.

Главной героиней игры является Вельвет Кроу, чья жажда мести за пережитую несправедливость превращает её из доброй девушки в демона. Вельвет бросает вызов Аббатству, религиозной организации, подавляющей эмоции ради порядка, и отправляется на поиски Арториуса, виновного в её страданиях.

Tales of Berseria доступна на PlayStation 4 и PC (Steam), а также в режиме обратной совместимости на PlayStation 5. Следующим релизом серии станет Tales of Graces f Remastered, выход которой запланирован на 17 января 2025 года.