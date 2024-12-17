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Tales of Berseria 18.08.2016
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Аниме
8.6 290 оценок

Продажи Tales of Berseria превысили 2.5 млн копий

butcher69
Новости

Во время трансляции Western 2024 Tales of Anniversary Celebration, посвящённой 30-летию серии, сценарист Ёсимаса Танака объявил, что Tales of Berseria разошлась тиражом более 2,5 миллионов копий по всему миру. Особенно впечатляет, что половина продаж пришлась на Америку и Европу, демонстрируя растущую популярность серии на Западе.

Последний раз о продажах сообщалось в 2021 году, когда их объём составлял 2 миллиона. С тех пор игра продала ещё 500 000 копий, закрепив статус одной из самых любимых частей серии. В то же время Tales of Berseria остаётся приквелом к более спорной Tales of Zestiria.

Главной героиней игры является Вельвет Кроу, чья жажда мести за пережитую несправедливость превращает её из доброй девушки в демона. Вельвет бросает вызов Аббатству, религиозной организации, подавляющей эмоции ради порядка, и отправляется на поиски Арториуса, виновного в её страданиях.

Tales of Berseria доступна на PlayStation 4 и PC (Steam), а также в режиме обратной совместимости на PlayStation 5. Следующим релизом серии станет Tales of Graces f Remastered, выход которой запланирован на 17 января 2025 года.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
RavinSakara

Хорошая JRPG: активная боевая система с разными комбинациями ударов и специальными приёмами; в купе с довольно интересными героями, сюжетом и побочными задания. Такой набор нынче редкость... Игра пусть и на одно прохождение (хотя, вроде там даже есть Новая Игра+); но, лично для меня, оно было увлекательным.

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Кей Овальд

Берсерия шикарна.
Ролевая система шлак, управление - неудобное консольное дно. Но великолепный сюжет и шикарнейшие персонажи.

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