Tales of Xillia Remastered получит русский текстовый перевод - открыт предзаказ

Ролевые приключения Tales of Xillia Remastered от DOKIDOKI GROOVEWORKS, Inc. и Bandai Namco официально доступны для предзаказа на ПК и консолях с русским текстовым переводом. Стоимость издания составляет 2849 рублей.

Для тех, кто оформит предзаказ, приготовлен эксклюзивный набор «Суперпомощь в приключениях» с яблочными и апельсиновыми гелями, бутылями жизни и панацеей — всё это пригодится на первых этапах игры.

Версия Deluxe Edition включает сам ремастер, набор боевой музыки, электронный артбук и саундтрек, а также набор трав «Суперпомощь в росте». Tales of Xillia Remastered возвращает игроков в мир Ризе Максия, где переплетаются судьбы двух героев — студента-медика Джуда Матиса и загадочной девушки Миллы Максвелл, сопровождаемой четырьмя могущественными духами. Выбор персонажа определяет путь игрока через удивительные пейзажи страны, где люди и духи живут в гармонии.

Игрокам доступна улучшенная боевка Dual Raid Linear Motion Battle System, объединяющая стратегию и динамичные сражения в реальном времени. Возможность координировать силы с союзниками и использовать разрушительные комбинации атак добавляет глубины игровому процессу. Кроме того, ремастер предлагает улучшенную графику, функцию автосохранения, опцию отключения столкновений на карте, ранний доступ к магазину и полный дополнительный контент оригинала — костюмы, предметы и многое другое.

Системные требования позволяют комфортно играть на ПК с Windows 11, от Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 3100, с 8 ГБ оперативной памяти и видеокартами уровня Nvidia GTX 550 Ti или AMD Radeon HD 5770 и выше. Предусмотрена поддержка 1080p при 60 FPS с настройками графики «Low» или «High» в зависимости от мощности системы.

Tales of Xillia Remastered обещает подарить фанатам и новым игрокам насыщенный сюжет, захватывающие бои и полностью локализованный опыт с русским текстовым переводом, открывая двери в волшебный мир Ризе Максия уже 31 октября 2025 года.