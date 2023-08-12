Talespinner - игра, насыщенная японской мифологией

Япония - это не только суши-кимоно-харакири, но и потрясающая, уникальная, многообразная мифология, в которой есть место огромному количеству жутких существ и духов. Разработчики с мимиминазванием Flash Cat Games готовят к релизу карточный рогалик Talespinner, в котором вам придется не только сразиться с этими духами, но и... рассказать им историю.
Итак, по сюжету,
Игроки берут на себя роль загадочного рассказчика, которого посещают различные мифологические боги и демоны, у которых есть только одно желание - пережить невероятную историю.
Каждый бог приходит со своими уникальными и своеобразными ожиданиями от вашей истории. Оправдаете эти ожидания - и боги могут щедро вознаградить вас, не сможете - станете свидетелями их гнева.
Формируйте повествование в соответствии со своим стилем игры. Нарушайте правила, чтобы получить преимущество с помощью обмана! Измените концовку, чтобы умилостивить богов! Как рассказчик, вы контролируете свою историю. Какую сказку ты будешь плести?
Как видно из скринов, игра довольно проста в управлении - нужно coбиpать кoлoды каpт, пpoкачивать cпocoбности своего персонажа и попутно cpажатьcя c дeмoнами.
Дата выхода игры пока не известна, но ждать ее стоит лишь на PC.
Для меня она всегда ассоциировалась с, аниме-сони-кодзима
Шел 2023 год, некоторые разработчики до сих пор копировали Slay the Spire.