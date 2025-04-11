Состоялся релиз The Talos Principle: Reawakened

Сегодня состоялся релиз головоломки The Talos Principle: Reawakened от студии Croteam и издательства Devolver Digital. PC-версия игры вышла без защиты и уже появилась в сети.
The Talos Principle: Reawakened предлагает игроку вернуться в невероятно красивый мир интригующих загадок и философских размышлений. Игрока ждут новые головоломки, улучшенный игровой процесс и обновлённое графическое оформление на движке Unreal Engine 5 - игра получила улучшенное освещение, детализированные текстуры и переработанный дизайн окружения.
Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Отлично, на НГ заберу её и вторую часть, сразу всю серию заиграю.
Ещё вчера стала доступна. И я уже на последней главе этой прекрасной игры!
Забавно, что по сюжету мы находимся в симуляции, основанной на компьютерной игре, то есть использование не самого продвинутого движка Serious Engine было оправдано сюжетно, а ремастер, ну, очевидная попытка перепродать игру, пусть и такую прекрасную
Вообще жанр не для всех
Разработчики ещё такой шикарный стёб над современными игроками сделали в отдельном трейлере, при первой возможности проверю действительно ли они всё это добавили в игру. https://youtu.be/kG1NxxzrOpw?si=PEqKqYOivcRIMwUo
Помню ремастеры дилогии Бладрейн, первых двух частей Биошок, Мафии 2, Скайрима давали бесплатно обладателям оригинала. Тут даже скидку не накинули. Учитывая то что в самом ремастере игра вообще не нуждалась, а в итоге её тупо перенесли на UE5.