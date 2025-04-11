Состоялся релиз The Talos Principle: Reawakened

Сегодня состоялся релиз головоломки The Talos Principle: Reawakened от студии Croteam и издательства Devolver Digital. PC-версия игры вышла без защиты и уже появилась в сети.

The Talos Principle: Reawakened предлагает игроку вернуться в невероятно красивый мир интригующих загадок и философских размышлений. Игрока ждут новые головоломки, улучшенный игровой процесс и обновлённое графическое оформление на движке Unreal Engine 5 - игра получила улучшенное освещение, детализированные текстуры и переработанный дизайн окружения.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.