30 минут геймплея головоломки The Talos Principle 2

IGN опубликовал новый видеоролик, демонстрирующий первые полчаса игрового процесса The Talos Principle 2, сюжетной головоломки от первого лица, в которой человечество вымерло, но его культура продолжает жить благодаря выжившим на планете роботам и их городам. Она выйдет в четверг, 2 ноября, для ПК, PS4, PS5 и Xbox Series X|S.
The Talos Principle 2 — это научно-фантастическая игра-головоломка от первого лица. Она была разработана Croteam, разработчиками первой игры и серии Serious Sam.
Действие игры разворачивается в далеком будущем, спустя много времени после вымирания человечества. Тем не менее, ее культура сохранилась в городе, населенном роботами, одним из которых является игровой персонаж. Кампания ставит перед игроком задачу исследовать загадочную мегаструктуру.
Как и в предыдущей части, сюжетная линия игры очень сложна и затрагивает серьезные философские вопросы, такие как смысл существования цивилизации или природа вселенной.
Ждём-с, получается