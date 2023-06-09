Геймплейный трейлер The Talos Principle 2 демонстрирует новые головоломки ©

Поклонники The Talos Principle давно ждали сиквела, и спустя почти десять лет Devolver Digital и Croteam его представили в прошлом месяце на недавней выставке PlayStation Showcase. За этим, в свою очередь, последовал геймплейный трейлер на собственной презентации издателя Devolver Direct.

Действие Talos Principle 2 происходит в мире тысяч пользователей в будущем, где человечество вымерло, но его культура живет в городе роботов. Новейший игровой трейлер головоломки демонстрирует эту великолепную обстановку, а также кадры игрового процесса, демонстрирующие некоторые из новых головоломок, механик и инструментов, которые вы можете ожидать в продолжении.

The Talos Principle 2 выйдет в конце этого года для PS5, Xbox Series X/S и ПК. Конкретная дата выхода названия пока не объявлена.