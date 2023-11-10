Новый трейлер The Talos Principle 2 отдает дань уважения кошкам

The Talos Principle 2, получившее признание критиков продолжение дебютной серии философских головоломок, выпущенной в 2014 году тиражом более 2 миллионов экземпляров от Devolver Digital и разработчиков Croteam, привело в восторг как критиков, так и фанатов своей красивой обстановкой, захватывающим сюжетом, интригующими тайнами и интересными головоломками, но очаровательные коты игры затмили всеобщее внимание.
От котят, бродящих по улицам Нового Иерусалима, до давно ушедших кошачьих друзей, увековеченных в «Отдыхе Милтона», The Talos Principle 2 пропитана кошками. Это послужило вдохновением для создания нового трейлера, посвященного самым пушистым актерам игры.
Но почему Croteam так любит кошек?
«Они не похожи на собак», — говорят авторы сценария The Talos Principle 2 Йонас и Верена Киратзес. «Они не обожают нас автоматически и беспрекословно, независимо от того, как мы к ним относимся. Кошки во многом являются для нас загадкой».
«Как говорит Александра Дреннан, руководитель проекта The Talos Principle 2, у людей есть врожденная потребность разгадывать тайны. Возможно, мы так любим кошек, потому что это единственная загадка, которую мы не смогли разгадать».
The Talos Principle 2 доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
как мило, сейчас мы вам таких высоких оценок наставим (нет)