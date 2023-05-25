Первые скриншоты головоломки The Talos Principle 2 ©

Прошло почти десять лет с момента выхода игры The Talos Principle и семь лет с момента анонса сиквела. После этого игра почти полностью исчезла с радаров - последнее обновление, подтверждающее, что она все еще существует, вышло в 2020 году, но на сегодняшней выставке PlayStation Showcase она появилась, и ее выход состоится в конце этого года.

Как и ее предшественница, The Talos Principle 2 - это "заставляющая задуматься головоломка от первого лица", но она обещает значительно расширить философские темы, окружение и головоломки первой игры.

"Чем больше вы будете открывать для себя нового, тем больше вопросов о природе космоса и предназначении цивилизации будет возникать перед вами", - говорится на странице Steam. "Нарушенное обещание лучшего завтра, страх повторить ошибки человечества, вера в разум или полный отказ от человечества - выбор, который вы сделаете, и сторона, которую вы займете, определят ход событий".

В распоряжении игроков будут новые способности, включая "манипуляцию гравитацией и перенос сознания", а также более десятка различных сред для исследования, в которых можно обнаружить "давно похороненные секреты и нити забытой истории". Над сюжетом игры работают авторы оригинального Talos Principle Йонас Киратзес и Том Джуберт, а также новый автор Верена Киратзес.