Бывший глава VK Борис Добродеев возглавил "Леста Игры"

Борис Добродеев, ранее занимавший пост генерального директора VK, назначен новым руководителем игровой студии «Леста Игры». Он возглавил компанию АО «Айти Технологии», которой Росимущество в середине июля 2025 года передало в управление разработчика игр.
По словам Бориса Добродеева, операционная деятельность Лесты не останавливается. Компания продолжит выполнять свои обязательства перед партнёрами и игроками, а также реализовывать утверждённую стратегию, которая включает выпуск обновлений для текущих проектов и подготовку к запуску новых.
В планах нового руководства нет сокращений персонала или закрытия проектов. Напротив, в качестве приоритетных направлений были заявлены активный набор новых сотрудников и сохранение общеиндустриальных инициатив. Основной задачей названо сохранение таких знаковых продуктов, как Мир Танков, Мир Кораблей и Tanks Blitz, которые, по словам Добродеева, являются важной частью культурного кода для миллионов людей.
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ну, и кто мне тут говорил, что это не отжатие дойной коровы??
нужные люди уже на месте, потоки бабосов перенаправлены
А кого должны были назначить, чтобы ты не посчитал это отжатием? Тебя?
🤡
Вообще не должны были отжимать бизнес, на каком вообще основании?? Если человек якобы какой то закон нарушил - посадите в тюрьму, бизнес тут причем? На край у него есть семья, четверо детей, значит бизнес должен перейти им по наследству, государство схерали его себе присвоило?
Нус, 1 серия сериала "Как я получил всё, и всё это про*бал" пошла.
Это уже второй
Да у нас как обычно, что-то отжать это запросто, а как в этом жизнь поддерживать и развивать...а фиг его знает, отрыжкам 90-х главное отжать, оно же бабки приносит, а как оно работает им пофиг. Сколько заводов угробили из-за таких "бизнесменов".
Вот и строи свой бизнес в РФ что бы потом его отжали.
о каком "своем бизнесе" речь?
Увы это реалии
думаю правильный перевод на простой русский язык покажет то что мы увидим спустя некоторое время.
Чтоб это все сгнило теперь, даже не важно, кто там прав, а кто виноват.
Отличная новость! Наконец-то, наша любимая игра "Мир Танков" начнет развиваться в правильном направлении!
ну т.е. закроется?
»Культурный код» умалишенных
Что на вк, что на леста-игры
Явно ховнюк.
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ну может хоть он эту помойку уберет.