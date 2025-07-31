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Мир танков 12.10.2022
Экшен, Симулятор, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
5.1 235 оценок

Бывший глава VK Борис Добродеев возглавил "Леста Игры"

Extor Menoger Extor Menoger


Борис Добродеев, ранее занимавший пост генерального директора VK, назначен новым руководителем игровой студии «Леста Игры». Он возглавил компанию АО «Айти Технологии», которой Росимущество в середине июля 2025 года передало в управление разработчика игр.

По словам Бориса Добродеева, операционная деятельность Лесты не останавливается. Компания продолжит выполнять свои обязательства перед партнёрами и игроками, а также реализовывать утверждённую стратегию, которая включает выпуск обновлений для текущих проектов и подготовку к запуску новых.

В планах нового руководства нет сокращений персонала или закрытия проектов. Напротив, в качестве приоритетных направлений были заявлены активный набор новых сотрудников и сохранение общеиндустриальных инициатив. Основной задачей названо сохранение таких знаковых продуктов, как Мир Танков, Мир Кораблей и Tanks Blitz, которые, по словам Добродеева, являются важной частью культурного кода для миллионов людей.

95
63
Комментарии: 63
Ваш комментарий
saksnboom

ну, и кто мне тут говорил, что это не отжатие дойной коровы??
нужные люди уже на месте, потоки бабосов перенаправлены

65
NorthSable

А кого должны были назначить, чтобы ты не посчитал это отжатием? Тебя?

37
enclave6

🤡

4
Simiola1 NorthSable

Вообще не должны были отжимать бизнес, на каком вообще основании?? Если человек якобы какой то закон нарушил - посадите в тюрьму, бизнес тут причем? На край у него есть семья, четверо детей, значит бизнес должен перейти им по наследству, государство схерали его себе присвоило?

18
Akalaka

Нус, 1 серия сериала "Как я получил всё, и всё это про*бал" пошла.

23
guvar

Это уже второй

1
Dok Rolf

Да у нас как обычно, что-то отжать это запросто, а как в этом жизнь поддерживать и развивать...а фиг его знает, отрыжкам 90-х главное отжать, оно же бабки приносит, а как оно работает им пофиг. Сколько заводов угробили из-за таких "бизнесменов".

1
Aaro Niro

Вот и строи свой бизнес в РФ что бы потом его отжали.

21
PermResident

о каком "своем бизнесе" речь?

6
HandsomeRed
TolerantXimenes

Увы это реалии

Egik81
В планах нового руководства нет сокращений персонала или закрытия проектов. Напротив, в качестве приоритетных направлений были заявлены активный набор новых сотрудников и сохранение общеиндустриальных инициатив. Основной задачей названо сохранение таких знаковых продуктов, как Мир Танков, Мир Кораблей и Tanks Blitz, которые, по словам Добродеева, являются важной частью культурного кода для миллионов людей.

думаю правильный перевод на простой русский язык покажет то что мы увидим спустя некоторое время.

12
smallhell

Чтоб это все сгнило теперь, даже не важно, кто там прав, а кто виноват.

12
Sacking

Отличная новость! Наконец-то, наша любимая игра "Мир Танков" начнет развиваться в правильном направлении!

12
HandsomeRed

ну т.е. закроется?

2
MagnanimousCecil

»Культурный код» умалишенных

10
Rey4rtRO

Что на вк, что на леста-игры

7
особака

Явно ховнюк.

6
Xx_Diamond_xX

"Как вы это любите!" © Федеральное Телевидение

1
особака Xx_Diamond_xX
4
Ниалот Нзотович

ну может хоть он эту помойку уберет.

6
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