Бывший глава VK Борис Добродеев возглавил "Леста Игры"



Борис Добродеев, ранее занимавший пост генерального директора VK, назначен новым руководителем игровой студии «Леста Игры». Он возглавил компанию АО «Айти Технологии», которой Росимущество в середине июля 2025 года передало в управление разработчика игр.



По словам Бориса Добродеева, операционная деятельность Лесты не останавливается. Компания продолжит выполнять свои обязательства перед партнёрами и игроками, а также реализовывать утверждённую стратегию, которая включает выпуск обновлений для текущих проектов и подготовку к запуску новых.



В планах нового руководства нет сокращений персонала или закрытия проектов. Напротив, в качестве приоритетных направлений были заявлены активный набор новых сотрудников и сохранение общеиндустриальных инициатив. Основной задачей названо сохранение таких знаковых продуктов, как Мир Танков, Мир Кораблей и Tanks Blitz, которые, по словам Добродеева, являются важной частью культурного кода для миллионов людей.