Ивент "День народного единства" в Мир Танков и анонс мероприятий в ноябре

3 ноября 2023 года разработчики Мир Танков опубликовали свежий видеоролик из серии "Танковые новости", рассказав о ближайших событиях в первой половине месяца.
До 9 ноября активно событие "День народного единства", доступны специальные боевые задачи, бонус к первой победе дня и кэшбэк за траты на инструкции и снаряжение.
Только с 9 по 13 ноября включат акцию "11.11", авторы приготовили масштабный кэшбэк и особые квесты на получение золота, бонов, снаряжения, кредитов, декалей и 2D стиля "Праздник фонарей".
Ещё в экшен игре обещают статью из серии "История и техника: ИСУ-152", один бесплатный личный резерв и офлайн финал киберспортивного турнира "Голос пустыни". Также в этом месяце выдадут ежегодную "Заслуженную награду" для опытных игроков.
Не какой то богомерзкий вот.
игра придает неповторимый лгбт окрас дню единства народного
Эта та игра у которой идут донаты на нужды всу?
Нет, та от которой налоги идут на нужды Российской Армии.
Как по гебельски конечно подменяются понятия. Донаты на гум помошь, у нас теперь теперь донаты всу. Как будто все уже забыли как электростанции по всей стране выносились. Как в больницах света сутками не было. А где и неделями.