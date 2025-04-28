Несмотря на сгущающиеся тучи, финал Кубка Первого канала по "Миру танков" состоялся

В Москве громко завершился первый в истории федерального ТВ киберспортивный турнир — "Кубок Первого канала" по "Миру танков". В универсальном зале "Дружба" команда AMG со счетом 5:2 обыграла соперников из Enemy, став обладателями главного приза — 40-килограммового кубка (это в два раза тяжелее трофея НХЛ!).
Руслан Осташко, ведущий программы «Время покажет», ведущий «Кубка Первого канала» по «Миру танков», сказал:
Отрадно, что Первый канал стал первым и в этом! Мы первые в космосе, мы первые показываем киберспорт на федеральном уровне. <...> «Мир танков» заставляет человека окунуться в историю, понять причины Великой Отечественной войны, понять, почему мы победили, понять силу нашей инженерной мысли и чем отличаются одни танки от других. <...> Киберспорт — это реальность сегодняшней молодежи, и либо мы эту молодёжь отправим в путь самостоятельный — пусть они за счет западных спонсоров и западных игр поглощают информацию, — либо мы будем им предлагать наши инициативы
Турнир стал настоящим праздником для фанатов:
- 5 млн рублей призового фонда
- 120 команд в отборе
- 3000 зрителей на трибунах
- Историческая экспозиция с книгами и интерактивными планшетами
- Зона памяти с акцией "Красная гвоздика"
"Это больше чем игра — это инструмент обучения и социализации", — отметил операционный директор "Мира танков" Борис Синицкий. Организаторы превратили киберспортивное событие в масштабный проект к 80-летию Победы, где технологии встретились с исторической памятью.
Турнир прошел на фоне не очень приятных событий для компании. Генпрокуратура требует запретить в России деятельность владельцев компании «Леста» (разработчик «Мира танков») и Wargaming.net, обвиняя их в экстремизме. Также ведомство хочет конфисковать 100% долей их российских юрлиц («Леста», «Леста Геймс Эдженси», «Леста Геймс Москва»).
Представители компании, в свете новостей, обратились к игрокам, призвав их не переживать. Все предстоящие события и акции внутри игры будут идти по плану.
Мы свято чтим память и заветы наших предков. Мы с уважением относимся к духу и букве закона. Наша компания никогда не позволит себе сделать ничего, что пошло бы вразрез с нашими ценностями. Мы верим в наших игроков. Мы верим в справедливость.
Мир танков это вам не World Of Tanks, тут душа есть.
Вы правы
Че несет? Есть фильмы и игры это показывающие, но это точно не про эту игру🙄
с вас 15$ за премиум набор
учит как 279 в 45 берлин штурмовал, или как ис7 прохоровку атаковал в 43 , все исторично
Казино (+-25%) по телеку.
Мир танков еще не закрыли ? // Артём Савельев
Перестал играть, после обновления с Орбитой. Не жалею.
Что-то поздновато.
Первые в космосе, первые показывают киберспорт и первые пи*даболы на районе. Единственное что в этой игре приносит удовольствие это открытие коробок по 300-500 штук на новый год, главное после этого не проверять на баланс банковской карты.
И как же мир танков, объясняет причины войны?
Ну лучше бабло отдать в виде призовых ,а то ведь за просто так могут отобрать..
Уже по ТВ показали, эту клоунаду - Генпрокуратура требует.
Мир танков и World Of Tanks я думал это вообще одно а оно разное еще и турик был а я то где был!?странно
Мир дикого и большого,прям аж длинного доната...лить лить,вливать и вливать,развод,бросание детей и жён...сам слышал истории,я типа жену бросил,не дает мне в танки рубать(вот где шиза то).Вы сделайте игру совсем бесплатной!!! и не то что влил бобла и круче стал ты,типа пушка мощней,ясен пень он меня грохнет,сделайте на равных всех,я и сам лично вызов брошу профи этим донатским.
Давно принемаешь.........
то чувство когда подлизывал государству - а оно тебя опракинуло..........
А где «маски-шоу» на мероприятие за пропаганду экстремизма?!