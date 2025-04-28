Несмотря на сгущающиеся тучи, финал Кубка Первого канала по "Миру танков" состоялся

В Москве громко завершился первый в истории федерального ТВ киберспортивный турнир — "Кубок Первого канала" по "Миру танков". В универсальном зале "Дружба" команда AMG со счетом 5:2 обыграла соперников из Enemy, став обладателями главного приза — 40-килограммового кубка (это в два раза тяжелее трофея НХЛ!).

Руслан Осташко, ведущий программы «Время покажет», ведущий «Кубка Первого канала» по «Миру танков», сказал:

Отрадно, что Первый канал стал первым и в этом! Мы первые в космосе, мы первые показываем киберспорт на федеральном уровне. <...> «Мир танков» заставляет человека окунуться в историю, понять причины Великой Отечественной войны, понять, почему мы победили, понять силу нашей инженерной мысли и чем отличаются одни танки от других. <...> Киберспорт — это реальность сегодняшней молодежи, и либо мы эту молодёжь отправим в путь самостоятельный — пусть они за счет западных спонсоров и западных игр поглощают информацию, — либо мы будем им предлагать наши инициативы

Турнир стал настоящим праздником для фанатов:

5 млн рублей призового фонда

120 команд в отборе

3000 зрителей на трибунах

Историческая экспозиция с книгами и интерактивными планшетами

Зона памяти с акцией "Красная гвоздика"

"Это больше чем игра — это инструмент обучения и социализации", — отметил операционный директор "Мира танков" Борис Синицкий. Организаторы превратили киберспортивное событие в масштабный проект к 80-летию Победы, где технологии встретились с исторической памятью.

Турнир прошел на фоне не очень приятных событий для компании. Генпрокуратура требует запретить в России деятельность владельцев компании «Леста» (разработчик «Мира танков») и Wargaming.net, обвиняя их в экстремизме. Также ведомство хочет конфисковать 100% долей их российских юрлиц («Леста», «Леста Геймс Эдженси», «Леста Геймс Москва»).

Представители компании, в свете новостей, обратились к игрокам, призвав их не переживать. Все предстоящие события и акции внутри игры будут идти по плану.

Мы свято чтим память и заветы наших предков. Мы с уважением относимся к духу и букве закона. Наша компания никогда не позволит себе сделать ничего, что пошло бы вразрез с нашими ценностями. Мы верим в наших игроков. Мы верим в справедливость.