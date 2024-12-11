Новый год в Мире танков - подарки, мандарины и персонажи из Простоквашино

Наступает самый уютный и волшебный период года, а вместе с ним в "Мир Танков" возвращается новогодняя магия. В обновлении 1.31 "Наш Новый год" игроки смогут не только украсить ёлку и почувствовать праздничное настроение, но и получить неожиданные подарки. А особый сюрприз этого года — появление любимых героев из мультфильма "Простоквашино".

С 11 декабря в игре вновь открывается праздничный городок, полный сюрпризов. Центральная площадь встретит игроков нарядной ёлкой, катком, аттракционами и ярмаркой, где каждый найдёт занятие по душе. Праздничные ёлки появятся даже на танковых базах, а бонусы к кредитам и опыту сделают сражения ещё интереснее.

Украшение ёлки и повышение уровня новогодней атмосферы — главные задачи праздника. Для этого понадобится тематический ресурс года — мандарины. Собирайте их, выполняя задания, и обменивайте на подарки: премиум-аккаунты, редкую технику, уникальные стили и много другого.

Самое тёплое сотрудничество года — герои "Простоквашино" теперь в игре! Матроскин, Шарик, Галчонок и Тама-Тама подготовили тематические 2D-стили и декали, которые можно получить до 22 января нажав на специальную кнопку в новости. А чтобы праздники были ещё веселее, в ангаре снова появится енот Матрас. Позаботьтесь о пушистом друге: купите ему игрушки, лакомства и уютную лежанку.

Контейнеры, которых игроки ждали весь год, вернулись! В них прячутся премиум-танки VIII-X уровня, 3D-стили и редкая техника, например, "десятка" Grayhound. А если повезёт, можно заполучить легендарную "восьмёрку" Škoda T 56 или даже уникальную золотую колесницу W T E100 "Оруженосец".

Дед Мороз подготовил ещё больше сюрпризов! Выполняйте ежедневные и еженедельные задания, чтобы получить жетоны и активировать автомат с подарками. Среди наград: золото, кредиты, личные резервы и новогодние контейнеры. Для любителей динамичных сражений возвращается режим 7x7 "Натиск", а клановые игроки смогут участвовать в "Спринтах" и зарабатывать шевроны для обмена на эксклюзивную технику и стили.

Не пропустите самое яркое обновление года! Собирайте мандарины, украшайте ёлку и погружайтесь в атмосферу праздника вместе с "Миром Танков". Больше информации об обновлении на официальном портале по ссылке.