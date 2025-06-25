Партнерство ESforce с букмекером вызвало волну критики в сообществе

Акция, запущенная в рамках турнира «BetBoom Битва Чемпионов 2025», и проводимая киберспортивным холдингом ESforce совместно с BetBoom, вызвала неоднозначную реакцию в игровом сообществе. Причиной недовольства стало прямое сотрудничество с букмекерской конторой, которое многие игроки сочли слишком агрессивным и неуместным для популярного танкового экшена.
Главной претензией со стороны пользователей стала навязчивая интеграция ставок на спорт. По мнению критиков, такое партнерство стирает грань между видеоигрой и азартными играми, целенаправленно продвигая беттинг среди широкой аудитории проекта. На профильных ресурсах и в социальных сетях игроки выражают обеспокоенность тем, что подобный маркетинг может вовлечь в сферу азартных развлечений неподготовленную публику.
Особое внимание обращается на механики, которые напрямую поощряют не только активность в самой игре, но и ставки на реальные деньги. В рамках ивента пользователям предлагается делать прогнозы и ставки на киберспортивные матчи по «Миру Танков», получая за это различные бонусы. Часть сообщества считает, что такой подход смещает акцент с игрового мастерства на финансовые пари, что противоречит самой сути соревновательной игры.
Да закрыли бы уже эту помойку с концами в конце то концов
Как могут после всего этого в такое играть? Сам не любитель таких игр, но смотришь во что всё это превращается и становится обидно
Ну как-как, из-за зависимости, страха потерять все свои просранные годы и деньги на танки впустую, нежелания расстаться со своим ангаром с коллекционными танчиками люди остаются в игре, оставляя в ней ещё больше времени и денег. С этого "наркотика" не так просто соскочить
Это действительно просранные годы, время и деньги
После чего? После того как Мир танков единственная игра в мире нормально поддержала 80летие победы, сделав парад и добаввив Красную площадь в игру, которую никто решил не замечать? Или после того как эти ребята начали развивать киберспорт за свои ресуры, а чего-то добившись туда пришли те, кто приходят во все хоть сколько-нибудь заметные киберспортивные игры? Чет не вижу я чтобы кто-то хейтил контру или доту, где букмекерами все в 100 слоев намазано. Зато все ок, пусть детей учат закладывать бомбы в метро и в голову стрелять из АК играя за террористов - отличные, полезные нарративы для подрастающего поколения ;)
Вменяемы люди ушли оттуда уже давно. Остались жадные, те кому платят за продвижение игры некогда бывшей хорошей, но превратившейся в помойку, и те кому жалко потраченных денег и свой парк виртуальной техники. Хотя третьи и под первый пункт подходят.
Сейчас не только в играх стали рекламой на ставки душить, сейчас почти из каждого утюга где есть интернет, тебе настойчиво рекомендуют делать ставки на что - то или кого - то. А ведь когда - то все журнаш****ки орали про то что ставки это зло, но что видно сейчас? Как обычно они переобулись, ведь им заплатили, и они как обычно сменив риторику, стали делать свои поганые дела.
Да, с чего всё начиналось и как было интересно и как всё превратилось в лютый цирк, жесть...
У нас все без исключения спортивные клубы, соревнования и прочее сотрудничают с букмекерами, и что?
Переживания за неподготовленную публику, состоящую из сорокалетних работяг, выглядят особенно трогательно. Фокус сместился с мастерства на финансовые пари, будто кто-то отменил необходимость побеждать в самих боях, на которые и ставят. Никто не заставляет участвовать, но поднять шум про моральное разложение из-за опционального ивента – святое дело.
Азарт такая же игла, на которую легко подсадить людей из зоны риска, что в последствии приводит к страшным последствиям.
Но ты же против наркотиков? Но не против алкоголя?
Полумеры и двойные стандарты в мозг хомячкам, так выгоднее.
Опционально - значит можно, но не везде))))))))))
Следующий шаг — крестовый поход против спортлото и рекламы пива. Концепция личной ответственности, видимо, отменена, а взрослые работяги внезапно стали недееспособными детьми, которых нужно спасать от опционального баннера. Весь мир — одна сплошная зона риска, но разводить моральную панику из-за акции в игре про танки это какой-то новый сорт инфантильности.
Интересный аргумент, надо думать теперь
сраное казино с ящиками рекламирует сраное казино со ставками. беда то какая
ахха Господи какие же продажные резиновые шеи, сосалки...
Как правило это в последствии переходит в стадию договорников.
О еще одно казино на ровне вкплеем ,поздравляю это победа!
Как зашквар может зашквариться?