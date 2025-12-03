Сергей Бурунов появится в "Мире танков" в новогоднем обновление

Актер Сергей Бурунов вместе с танком, обернутым в подарочную бумагу, появился из люка на крыше многоэтажного дома, пробрался в обычную квартиру и появился в мужской раздевалке спортивной команды. Все ради того, чтобы напомнить — «Мир танков» тоже всем готовит подарки. Видео снято с креативным агентством «Восход». Помимо этого, в новогоднем обновлении добавили улучшаемый зимний ангар со сменой времени суток, бонус к ресурсам, тамагочи-енота, четыре снегурочки, автомат удачи и праздничные контейнеры. Главная награда с боксов — танк со StatTrak-механикой Firebird.
Мир танков 12.10.2022
5.3 267 оценок
21
12.10.2022
а где он не появится?)))
на голубом огоньке
О с ним сольётся.
С голубым ( огоньком)
Похоже что его и весь этот арт сгенерили в нейронке
Да нееет, енот же в тему. Новогодний енот...
это специальный гость Ракета
о, вот так коллаба)) знают целевую понимают интересы умеют зацепить)) смена руководсва похоже пошла на пользу
Снесу на....х тогда эти танки.
Если его можно переехать танком, я только ради этого скачал бы это д** ))
Ктойто?
Какой-то скуф.
Опять казино будет прогревать на бабки под предлогом праздника.
А енот то не наш! Енот то американский, аяяй. Бедный матрас. Уберут скоро его. XD
Сначала подумал, что очередные "Ёлки".
Елки-танки
Ахах, не удивлен
Танки) еще живы?)))))