Сергей Бурунов появится в "Мире танков" в новогоднем обновление

Актер Сергей Бурунов вместе с танком, обернутым в подарочную бумагу, появился из люка на крыше многоэтажного дома, пробрался в обычную квартиру и появился в мужской раздевалке спортивной команды. Все ради того, чтобы напомнить — «Мир танков» тоже всем готовит подарки. Видео снято с креативным агентством «Восход». Помимо этого, в новогоднем обновлении добавили улучшаемый зимний ангар со сменой времени суток, бонус к ресурсам, тамагочи-енота, четыре снегурочки, автомат удачи и праздничные контейнеры. Главная награда с боксов — танк со StatTrak-механикой Firebird.