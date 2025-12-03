ЧАТ ИГРЫ
Сергей Бурунов появится в "Мире танков" в новогоднем обновление

Глeб Глeб

Актер Сергей Бурунов вместе с танком, обернутым в подарочную бумагу, появился из люка на крыше многоэтажного дома, пробрался в обычную квартиру и появился в мужской раздевалке спортивной команды. Все ради того, чтобы напомнить — «Мир танков» тоже всем готовит подарки. Видео снято с креативным агентством «Восход». Помимо этого, в новогоднем обновлении добавили улучшаемый зимний ангар со сменой времени суток, бонус к ресурсам, тамагочи-енота, четыре снегурочки, автомат удачи и праздничные контейнеры. Главная награда с боксов — танк со StatTrak-механикой Firebird.

Саша Борцов

а где он не появится?)))

5
нитгитлистер

на голубом огоньке

1
dartender нитгитлистер

О с ним сольётся.

С голубым ( огоньком)

J a r v i s

Похоже что его и весь этот арт сгенерили в нейронке

4
ZAUSA

Да нееет, енот же в тему. Новогодний енот...

2
RetroGooner ZAUSA

это специальный гость Ракета

нитгитлистер

о, вот так коллаба)) знают целевую понимают интересы умеют зацепить)) смена руководсва похоже пошла на пользу

3
dartender

Снесу на....х тогда эти танки.

Neko-Aheron

Если его можно переехать танком, я только ради этого скачал бы это д** ))

3
JAPАN

Ктойто?

2
Raphtallia

Какой-то скуф.

2
SEAL-KillerXXL

Опять казино будет прогревать на бабки под предлогом праздника.

1
Raphtallia

А енот то не наш! Енот то американский, аяяй. Бедный матрас. Уберут скоро его. XD

1
ZAUSA

Сначала подумал, что очередные "Ёлки".

1
Ольга Бузова

Елки-танки

Deep Sea

Ахах, не удивлен

DarkDestr

Танки) еще живы?)))))

