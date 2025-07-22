Слух: Бывший глава VK Борис Добродеев может возглавить Lesta Games

Бывший генеральный директор холдинга VK Борис Добродеев рассматривается как основной кандидат на пост руководителя компании Леста Игры, которая управляет проектами Мир танков и Мир кораблей в России. Об этом сообщают источники РБК на медиарынке и в игровой индустрии.
По данным собеседников издания, назначение может состояться в ближайшее время. Ожидается, что Добродеев возглавит АО Айти Технологии — компанию, которой Росимущество передало Лесту после решения суда. Сам Борис Добродеев и пресс-служба Лесты от комментариев отказались.
В начале июня Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры, в результате которого 100% долей в уставном капитале ООО Леста, а также двух других её юридических лиц были переданы в доход государства.
Ну человек шарит в этой теме, поднимет Танки.
А нынешние так в танковых дивизиях служили. Вот бы он за стримеров и супердонатеров разобрался. А то чтоб им держать стату, обычным игрокам её снижают // Роман Юнусов
Если арту апнет то молодец.
очередной финансист, даешь 10х лутбоксов
И Русская кошка-наташка.
А вы же купите и ещё попросите. Превратили танки в игру с непонятными шкурками и недотанками // Роман Юнусов
А где зумер при котором была пасхалка с Кодзимой и тогда еще ВК не такая помойка была?