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Мир танков 12.10.2022
Экшен, Симулятор, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
5.2 231 оценка

Слух: Бывший глава VK Борис Добродеев может возглавить Lesta Games

Extor Menoger Extor Menoger

Бывший генеральный директор холдинга VK Борис Добродеев рассматривается как основной кандидат на пост руководителя компании Леста Игры, которая управляет проектами Мир танков и Мир кораблей в России. Об этом сообщают источники РБК на медиарынке и в игровой индустрии.

По данным собеседников издания, назначение может состояться в ближайшее время. Ожидается, что Добродеев возглавит АО Айти Технологии — компанию, которой Росимущество передало Лесту после решения суда. Сам Борис Добродеев и пресс-служба Лесты от комментариев отказались.

В начале июня Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры, в результате которого 100% долей в уставном капитале ООО Леста, а также двух других её юридических лиц были переданы в доход государства.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Ну человек шарит в этой теме, поднимет Танки.

4
Пользователь ВКонтакте

А нынешние так в танковых дивизиях служили. Вот бы он за стримеров и супердонатеров разобрался. А то чтоб им держать стату, обычным игрокам её снижают // Роман Юнусов

AdriftDylan

Если арту апнет то молодец.

3
Властелин Сосцов

очередной финансист, даешь 10х лутбоксов

1
Рикочико

И Русская кошка-наташка.

1
Пользователь ВКонтакте

А вы же купите и ещё попросите. Превратили танки в игру с непонятными шкурками и недотанками // Роман Юнусов

Рикочико

А где зумер при котором была пасхалка с Кодзимой и тогда еще ВК не такая помойка была?

1