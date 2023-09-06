В "Мире танков" вышел Боевой пропуск: Ход конём

С 6 сентября стартует новый сезон Боевого пропуска «Ход конём». Этот сезон Боевого пропуска будет тематическим.
Мы решили отойти от боевых приключений на другом конце света, а вместо этого поместили танки и наших героев на гипотетическую международную выставку достижений науки и техники, проходящую в Новосибирске на рубеже 50-х и 60-х.
Это — время романтизма и футуризма, планов о светлом будущем и всеобщего труда на благо человечества, поэтому танки выглядят как настоящие экспонаты: с иголочки, надраенные до блеска, готовые к новым мирным свершениям.
Награды: что нового:
В этот раз, чтобы сделать стили более интересными, мы отказались от прогрессионных стилей.
Кроме того:
- Мы отказались от коллекций, а жетоны, которые можно было получить, теперь будут доступны в базовом Боевом пропуске. Т.е. вы сможете получить 15 жетонов в базовом пропуске и ещё 9 — в улучшенном.
- Вы сможете заработать до 2 550:1 050 в линейке базовых наград
и ещё 1 500 — в линейке улучшенных.
- Сейчас вы сможете заработать больше кредитов:2 100 000 вместо 1 875 000 в базовой линейке;
4 650 000 вместо 4 275 000 — в улучшенной.
- Убраны национальные и универсальные чертежи.
- Изменено количество дней премиум аккаунта:15 вместо 12 в базовой линейке;
54 вместо 57 в улучшенной.
- Для базовой линейки наград изменилось соотношение количества личных резервов — 50% к боевому опыту и 200% к опыту экипажа и свободному опыту. Их стало поровну: по 33 ед.
Также в улучшенной версии можно получить 36 резервов: 300% к опыту экипажа и свободному опыту.
- Уменьшено количество экспериментального оборудования: 3 вместо 4.
- В базовом пропуске к уже имеющимся предбоевым инструкциям добавлено по 30 ед. новых: «Концентрация на цели», «Искусство сбивать пламя», «Укрытия на местности».
- В улучшенном пропуске добавлены по 60 ед. предбоевых инструкций: «Концентрация на цели», «Искусство сбивать пламя», «Укрытия на местности».
А также по 30 ед. предбоевых инструкций: «Продувка воздуховодов», «Смазка стабилизаторов», «Рациональная боеукладка».
- В базовой линейке наград добавлены бланки переобучения экипажа: 6 ед.
- В базовой линейке наград добавлены демонтажные наборы: 18 ед.