Tanks Blitz 12.10.2022
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Игроки экшена Tanks Blitz в июне окунуться в море событий

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4efy
Новости

Лето уже гораздо ближе, чем кажется, поэтому Lesta Games рассказала о своих планах по введению июньских событий для танкового многопользовательского экшена Tanks Blitz. В первую очередь на протяжении всего лета будет доступен ивент под названием "Ретротопия". Он привнесет в игру необычную эстетику ретрофутуризма, а также большое количество наград: начиная от стильных камуфляжей, кастомизацией ангара и заканчивая тремя уникальными танками VII, VIII и IX уровней, а именно Magnate, Fixer и Regressor.

Кроме того, на протяжении "Ретротопии" игрокам будут доступны Киткоины, за которые можно прокачивать танки и получать разнообразные награды. Добываются они за выполнение самых разнообразных испытаний и квестов, наград Базового и Особого пропусков Операций, в рейтинговых боях и так далее.

Еще больше информации о грядущих событиях авторы предоставили в свежем видеоролике на своем YouTube-канале.

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