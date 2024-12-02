Новогодняя коллаборация Tanks Blitz и "Кибердеревни": Робогозин возвращается!

Разработчики популярной мобильной танковой MMO Tanks Blitz из компании «Леста Игры» продолжают радовать игроков креативными событиями. На этот раз нас ждет новое сотрудничество с сериалом «Кибердеревня», вышедшим на «Кинопоиске» в 2023 году.

1 декабря в игре вновь появился любимый персонаж — Робогозин. Он признался, что скучал по Tanks Blitz, и решил отпраздновать Новый год прямо в ангаре. Робогозин принёс ёлку, подарки и игрушки, украсил ангар, но не учёл одного: ёлка вдруг ожила и начала устраивать беспорядки!

Игрокам предстоит помочь Робогозину в событии «Не шути с Робогозиным!». Главная задача — догнать и усмирить «беглянку». В процессе можно увидеть, как Робогозин снимает происходящее на ретро VHS-камеру, и заработать эксклюзивный праздничный камуфляж «НовоГОДНЫЙ». Финал истории порадует всех: с помощью технологии «Перемотка» Робогозин возвращает ангар в целости, но украшений там уже мало. Теперь игроки сами могут украсить его!

Новинка года — механика «Когда зажигает ёлка», позволяющая игрокам собирать игрушки и повышать уровень праздничного настроения в ангаре. Чем выше уровень, тем больше наград можно найти в подарочных боксах под ёлкой. Среди призов: бустеры, дни премиум-аккаунта, золото, анимированный профильный фон, коллекционные предметы.

Не нужно ждать 31 декабря — праздники в Tanks Blitz стартовали! В событии «Самый Новый год» доступны легендарные «Снежные шары», камуфляж «Снежинка», а также новинка — блестящий Jagdpanzer E 100 Gold. Игроки, использующие этот танк, будут получать золото за победы — уникальная механика, которая добавит азарта.

В течение месяца все игроки могут участвовать в праздничной активности «БлицФильм», собирая специальные кадры. Главные награды включают: 1 000 000 золота, Apple MacBook Pro 14", Apple iPhone 16 Pro и другие ценные призы. Каждый участник получит бесплатный Демо-кассетник с первым случайным кадром, чтобы начать охоту за призами.

Кульминацией праздника станет новогодний стрим 20 декабря на официальных каналах Tanks Blitz. Подробности можно узнать на официальном сайте и в социальных сетях игры.