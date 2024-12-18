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об игре
Taxi Rush 19.07.2024
Экшен, Инди, Автомобили, От третьего лица
6.7 7 оценок

В Steam можно забрать бесплатно 2 гоночных симулятора

KoRnEr
Новости

Taxi Rush, выпущенная в июле, стала бесплатной. Ранее она стоила 320 руб. В игре вы играете за таксиста-гонщика, который должен доставлять пассажиров, игнорируя правила дорожного движения. Доступны разные автомобили и система апгрейда. Игра получила смешанные отзывы.

Водитель выступает в роли таксиста-гонщика, который должен ездить по городу и перевозить пассажиров.

Возможно даже нарушить правила дорожного движения, побороться с полицией, проехать на красный свет, полное беззаконие, совершайте прыжки на машине, если нужно.

Новый автосимулятор RENNSPORT с реалистичной графикой на Unreal Engine 5.

Игра в раннем доступе в Steam и доступна в России. Первые отзывы смешанные, критикуют микротранзакции и оптимизацию.

6
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Ahnx

Если бы они доплатили - забрал бы. А так нет смысла качать шлак.

7
Tiktotayou124

Даже бесплатно забирать этот треш не буду.

6
Илья_Казаков_93

Тоже самое 😁

0
Nickolas_Lot

Не знаю, буду ли играть в них. Но в коллекцию забрал.

Спасибо за новость.💪

3
hpi

100% в этом треше карточки есть.

3
Илья_Казаков_93

Боюсь, что они быстро обесценятся и Вы станете богаче всего на 1,5 рубля

0
Пользователь ВКонтакте

Так это Crazy Taxy😄 // Александр Владимирович

2
kotasha

Даже не знаю проходняк какой та.

1
BigusDickus

первую даже запущу, а вторую даже не стал добавлять на аккаунт

1