В Steam можно забрать бесплатно 2 гоночных симулятора

Taxi Rush, выпущенная в июле, стала бесплатной. Ранее она стоила 320 руб. В игре вы играете за таксиста-гонщика, который должен доставлять пассажиров, игнорируя правила дорожного движения. Доступны разные автомобили и система апгрейда. Игра получила смешанные отзывы.
Водитель выступает в роли таксиста-гонщика, который должен ездить по городу и перевозить пассажиров.
Возможно даже нарушить правила дорожного движения, побороться с полицией, проехать на красный свет, полное беззаконие, совершайте прыжки на машине, если нужно.
Новый автосимулятор RENNSPORT с реалистичной графикой на Unreal Engine 5.
Игра в раннем доступе в Steam и доступна в России. Первые отзывы смешанные, критикуют микротранзакции и оптимизацию.
Если бы они доплатили - забрал бы. А так нет смысла качать шлак.
Даже бесплатно забирать этот треш не буду.
Тоже самое 😁
Не знаю, буду ли играть в них. Но в коллекцию забрал.
Спасибо за новость.💪
100% в этом треше карточки есть.
Боюсь, что они быстро обесценятся и Вы станете богаче всего на 1,5 рубля
Так это Crazy Taxy😄 // Александр Владимирович
Даже не знаю проходняк какой та.
первую даже запущу, а вторую даже не стал добавлять на аккаунт