В Steam можно забрать бесплатно 2 гоночных симулятора

Taxi Rush, выпущенная в июле, стала бесплатной. Ранее она стоила 320 руб. В игре вы играете за таксиста-гонщика, который должен доставлять пассажиров, игнорируя правила дорожного движения. Доступны разные автомобили и система апгрейда. Игра получила смешанные отзывы.

Водитель выступает в роли таксиста-гонщика, который должен ездить по городу и перевозить пассажиров.

Возможно даже нарушить правила дорожного движения, побороться с полицией, проехать на красный свет, полное беззаконие, совершайте прыжки на машине, если нужно.

Новый автосимулятор RENNSPORT с реалистичной графикой на Unreal Engine 5.

Игра в раннем доступе в Steam и доступна в России. Первые отзывы смешанные, критикуют микротранзакции и оптимизацию.