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Teardown 29.10.2020
Экшен, Инди, От первого лица, Песочница
9.3 11 268 оценок

Грабёж в невесомости: Teardown получит космическое дополнение The Greenwash Gambit

butcher69 butcher69

Студия Tuxedo Labs анонсировала новое платное дополнение для своей воксельной «песочницы» Teardown под названием The Greenwash Gambit. На этот раз игрокам предстоит отправиться в космос.

По сюжету DLC, главный герой оказывается на орбите после неудачного испытания двигателя. Чтобы вернуться домой, ему предстоит пробраться в корпорацию EFO Corp, а помогать в этом будет бот-компаньон Tier-1.

Дополнение включает четыре новые карты, свежие инструменты для грабежа и разрушения, а также уникальную механику невесомости. Одной из фишек станет чёрная дыра, рядом с которой расположены уровни.

The Greenwash Gambit выйдет 24 июня на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Цена DLC составит $8. Оно также войдёт в состав Ultimate Edition и сезонного пропуска.

5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
jax baron

всё ни как не соберусь поиграть.

1
Madfury

Очень зря, пора бы.

1
Лидер Пук

годнота

1
Madfury

Они ещё и мультиплеер делают...как будто уже Teardown 3 выходит. Они до неузнаваемости преображают игру.

1