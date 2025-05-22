Грабёж в невесомости: Teardown получит космическое дополнение The Greenwash Gambit

Студия Tuxedo Labs анонсировала новое платное дополнение для своей воксельной «песочницы» Teardown под названием The Greenwash Gambit. На этот раз игрокам предстоит отправиться в космос.

По сюжету DLC, главный герой оказывается на орбите после неудачного испытания двигателя. Чтобы вернуться домой, ему предстоит пробраться в корпорацию EFO Corp, а помогать в этом будет бот-компаньон Tier-1.

Дополнение включает четыре новые карты, свежие инструменты для грабежа и разрушения, а также уникальную механику невесомости. Одной из фишек станет чёрная дыра, рядом с которой расположены уровни.

The Greenwash Gambit выйдет 24 июня на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Цена DLC составит $8. Оно также войдёт в состав Ultimate Edition и сезонного пропуска.