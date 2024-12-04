AMD поделилась подробностями о том, что представит на CES 2025

AMD официально подтвердила участие в CES 2025, заявив, что 6 января представит «новое поколение инноваций». Ключевую презентацию проведёт Джек Хьюн, старший вице-президент и генеральный директор AMD по вычислениям и графике. Выступление запланировано на 23:00 по тихоокеанскому времени.

Хотя AMD пока не раскрыла подробностей, есть ожидания, что компания представит сразу несколько новинок как в графическом, так и в вычислительном сегментах. Главным событием, вероятно, станет анонс серии видеокарт RDNA 4 — Radeon RX 8000. Эти графические процессоры, по слухам, сосредоточены на среднем ценовом сегменте, а не на гонке за максимальной производительностью, что может изменить стратегию AMD на рынке.

На процессорном фронте ожидается выпуск Ryzen 9000X3D, а также новых материнских плат X870 BTF, которые должны укрепить позиции компании в области настольных ПК. В мобильном сегменте возможен анонс APU следующего поколения — Strix Halo и Krackan Point, но это пока не подтверждено. Также есть предположения, что AMD продемонстрирует серию процессоров Ryzen AI PRO 300, ориентированных на решения с поддержкой искусственного интеллекта.

Предстоящая выставка CES обещает стать одной из самых интересных за последние годы: как AMD, так и её конкуренты, включая NVIDIA, готовят крупные анонсы. Это наверняка станет началом новой эры в сфере потребительских технологий.