AMD Ryzen 9 7950X оказался полезнее для майнинга, чем видеокарты

Процессор AMD Ryzen 9 7950X стал популярным выбором для майнинга криптовалют, так как он обеспечивает более высокую прибыльность по сравнению с самыми мощными графическими процессорами. Это связано с возобновлением интереса к криптовалютам.

Хотя использование процессоров для майнинга криптовалют не ново, недавний рост цен на биткойн, превышающий 60 000$ и достигший отметки в 73 000$, стимулирует интерес к майнингу, даже при наличии некоторых ограничений. Это привело к тому, что люди возродили старые системы майнинга, чтобы снова использовать их и зарабатывать криптовалюту во время данного взлета.

Этот рост спроса также увеличил интерес к процессорам AMD Ryzen 7000 в определенных криптовалютах, таких как Qubic, которые эффективно используют инструкции AVX2 или AVX512, поддерживаемые архитектурой Zen 4. Это особенно важно, учитывая отсутствие поддержки AVX512 в клиентских предложениях Intel, таких как процессоры Alder Lake, что делает процессоры Ryzen более привлекательными для майнинга. Ранее процессоры AMD использовались для алгоритмов майнинга Raptoreum, которые воспринимали преимущества больших кэш-памятей L3, присутствующих в процессорах Ryzen и Threadripper, особенно в части 3D V-Cache с ее обширными кэш-пулами.

При текущей прибыльности от майнинга процессор AMD Ryzen 9 7950X позволяет получить почти в два раза больше прибыли по сравнению с флагманским графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4090. Более того, повышенный спрос на процессоры AMD Ryzen 7000, включая Ryzen 9 7950X, привел к временному дефициту чипов на рынке. Это, в свою очередь, может привести к дальнейшему увеличению дефицита, поскольку интерес к криптовалютам продолжает расти.