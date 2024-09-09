Apple анонсировала iPhone 16 — отдельная кнопка для камеры, новые цвета и ИИ

Apple представила новые iPhone 16 и iPhone 16 Plus, заявив, что эти модели «созданы с нуля» с учетом возможностей Apple Intelligence. Одним из главных нововведений стал сенсорный элемент на боковой стороне, который упрощает процесс съемки. Называемая "Кнопка управления камерой", эта сенсорная кнопка позволяет легко делать снимки и видео, а также управлять зумом, проводя по ней пальцем. Ранее доступная только на iPhone 15 Pro "Кнопка действия" теперь также появилась в iPhone 16, заменив традиционный переключатель звука.

Apple утверждает, что на iPhone 16 установлено самое прочное стекло, которое защищает экран от царапин. Размеры дисплеев остались прежними: 6,1 дюйма для iPhone 16 и 6,7 дюйма для iPhone 16 Plus.

Камера также получила ряд улучшений. Новая 48-мегапиксельная сверхширокоугольная камера делает фотографии еще более четкими, а функция съемки 3D-видео позволяет создавать материалы для Apple Vision Pro. Внутри приложения камеры появился обновленный интерфейс, который скрывает лишние элементы экрана, чтобы сконцентрироваться на видоискателе.

Чип A18, на котором работают новые модели, обеспечивает прирост скорости на 30% по сравнению с iPhone 15 и его A16 Bionic. Благодаря этому чипу и облачной инфраструктуре Apple Private Cloud Compute, iPhone 16 предлагает продвинутые функции ИИ — Apple Intelligence. Они включают в себя возможности для генерации изображений, интеллектуальную сортировку уведомлений и улучшенные функции для Siri.

Также была переработана внутренняя конструкция, что улучшило теплоотвод и производительность устройства. Apple заявила, что благодаря этому, а также увеличенной батарее, время автономной работы стало больше, хотя конкретные данные пока не озвучили.

Apple Intelligence будет развиваться постепенно, добавляя функции вроде Genmoji и Image Playgrounds, а также поддержку новых языков. В декабре появятся дополнительные английские диалекты, а в следующем году добавятся другие языки.

Цены на iPhone 16 и 16 Plus остались прежними: $799 и $899 соответственно за базовые модели с 128 ГБ памяти. Оформить предзаказ можно уже в эту пятницу.