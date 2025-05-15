Apple делает шаг в будущее: iPhone теперь можно управлять силой мысли

Apple совершила прорыв в области доступных технологий, официально признав интерфейсы "мозг-компьютер" (BCI) новой категорией ввода для своих устройств. Это открывает двери для людей с ограниченной подвижностью, которые смогут управлять iPhone, iPad и Vision Pro силой мысли.
Пионером в этой сфере стал нью-йоркский стартап Synchron, поддержанный Биллом Гейтсом и Джеффом Безосом. Их технология Stentrode — это миниатюрное устройство в виде сетки с электродами, которое вводится через кровеносные сосуды без сложных операций на мозге (в отличие от Neuralink Илона Маска).
Как это работает?
- Stentrode улавливает мозговые сигналы
- Передатчик размером со смартфон расшифровывает их
- Устройства Apple получают команды — от набора текста до управления AR-гарнитурой
Уже есть успешные кейсы: пациент с БАС в 2023 году использовал систему для игр, общения и работы с Vision Pro. А в этом году стартуют масштабные клинические испытания. Apple пока не раскрывает детали интеграции, но очевидно: будущее, где гаджеты понимают мысли пользователей, стало на шаг ближе. Для 100 миллионов людей с ограниченной подвижностью это может изменить жизнь.