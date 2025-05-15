Apple делает шаг в будущее: iPhone теперь можно управлять силой мысли

Apple совершила прорыв в области доступных технологий, официально признав интерфейсы "мозг-компьютер" (BCI) новой категорией ввода для своих устройств. Это открывает двери для людей с ограниченной подвижностью, которые смогут управлять iPhone, iPad и Vision Pro силой мысли.

Пионером в этой сфере стал нью-йоркский стартап Synchron, поддержанный Биллом Гейтсом и Джеффом Безосом. Их технология Stentrode — это миниатюрное устройство в виде сетки с электродами, которое вводится через кровеносные сосуды без сложных операций на мозге (в отличие от Neuralink Илона Маска).

Как это работает?

Stentrode улавливает мозговые сигналы Передатчик размером со смартфон расшифровывает их Устройства Apple получают команды — от набора текста до управления AR-гарнитурой

Уже есть успешные кейсы: пациент с БАС в 2023 году использовал систему для игр, общения и работы с Vision Pro. А в этом году стартуют масштабные клинические испытания. Apple пока не раскрывает детали интеграции, но очевидно: будущее, где гаджеты понимают мысли пользователей, стало на шаг ближе. Для 100 миллионов людей с ограниченной подвижностью это может изменить жизнь.