Apple готова к революции: iOS 26 вместо iOS 19 и глобальный редизайн

По данным Bloomberg, Apple планирует отказаться от привычной нумерации операционных систем в пользу годового обозначения — как у автомобильных моделей. Это значит, что уже этой осенью мы можем увидеть не iOS 19, а iOS 26. Официальное подтверждение ожидается на WWDC 2024, которая стартует 9 июня.

Такой же подход применят ко всем ОС Apple: iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS. Это сделает систему обозначений более логичной и устранит путаницу среди пользователей и разработчиков.

Но это не всё. Готовится масштабный редизайн под кодовым названием Solarium — самое значительное визуальное обновление со времён iOS 7 в 2013 году. Среди нововведений:

Поддержка внешних дисплеев в iOS

Обновлённый интерфейс приложения «Камера»

Меню в iPadOS 26, похожее на macOS

Изменения затронут все операционные системы Apple, включая watchOS и visionOS. Похоже, компания готовит по-настоящему революционные изменения, которые увидят свет уже в этом году.