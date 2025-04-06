Apple готовит революцию: юбилейный iPhone станет ультратонким и почти полностью стеклянным

Apple задумала нечто действительно большое на 2026 год — в честь 20-летия iPhone. Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, компания планирует выпустить сразу два заметных новшества: первый складной iPhone и радикально переосмысленный iPhone 19 Pro, в котором сделают ставку на минимализм и стекло.

Если всё сложится по плану, iPhone 19 Pro станет воплощением идеи, над которой Джони Айв размышлял годами: смартфон, который выглядит как единый стеклянный монолит. Эта концепция впервые проявилась ещё в iPhone X, но затем Apple свернула в сторону более массивных и тяжёлых моделей. Теперь же вектор снова меняется. Уже в конце этого года выйдет iPhone 17 Air — ультратонкая модель, которая, по словам Гурмана, откроет путь к новой эстетике всей линейки. А через год на сцену выйдет главный герой — почти «невидимый шовами» iPhone 19 Pro, где стекло будет играть ключевую роль в дизайне.

Конечно, возникает логичный вопрос: а как же надёжность? Больше стекла — больше шансов на трещины и дорогой ремонт. Но для Apple главное — эффект, эмоции и ощущение будущего в руках. И юбилей iPhone — отличная возможность сделать что-то действительно дерзкое. Каких-то технических деталей пока нет: Гурман лишь упомянул, что стекла станет больше, а дизайн — смелее. Остальное остаётся только додумать самим. Но ясно одно: Apple собирается встряхнуть линейку iPhone как никогда раньше.